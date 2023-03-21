На Киевщине протестировали систему обнаружения мин с помощью БПЛА

Польский благотворительный фонд "Fundacja POSTUP" провел под Киевом тестирование новой технологии идентификации мин и взрывчатых предметов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Источник: "Укринформ"

Детали: Тестирование прошло во вторник 21 марта в Белоцерковском районе Киевской области.

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Основатель и директор фонда "POSTUP" Влад Козак во время презентации элементов этой технологии рассказал о ее особенностях.

Прямая речь Козака: "Эта система сканирования мин, взрывоопасных объектов называется магнитометр, который используется вместе с коммерческим дроном для опрыскивания полей – Agras T16. И наш фонд дополнительно разработал вынос (конструкция, которая крепится к дрону – ред.). То есть, на основе этой системы мы сканируем определенное поле, обрабатываем данные и получаем карту минного поля, которое саперы могут дальше использовать в своей работе".

Детали: Представители POSTUP продемонстрировали, как работает система идентификации мин в условиях тестового полигона.

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В частности, представитель фонда показал работу дрона в ручном и автоматическом режимах.

По словам Козака, в вынос вставляется магнитометр – карбоновая палка длиной чуть больше метра, на концах которой находятся два сенсора. Эти сенсоры с частотой 200 Герц замеряют магнитный фон поля.

Когда дрон взлетает, то магнитометр опускается на расстояние ориентировочно два метра от дрона. Благодаря этому уменьшается магнитный фон от дрона, потому что в его конструкции есть много металлических элементов.

Это также позволяет держать самое низкое расстояние от магнитометра до поля. То есть сам дрон летает на высоте трех метров от земли, а магнитометр находится на расстоянии 0,3-0,7 метра.

Основатель фонда "POSTUP" сообщил, что данные пишутся не только с магнитометра, но и с дрона. Поэтому информация с этих двух устройств переносится на компьютер и обрабатывается – в том числе во избежание погрешности измерения, которая может составлять до двух метров.

"Мы потом получаем эти данные и накладываем на карту, которую потом можем визуализировать", – отметил Козак.

По его данным, благотворительный фонд использует магнитометр немецкого производства для замеров, американское программное обеспечение для геофизики, а также коммерческие дроны DJI Agras.

По словам Козака, возглавляемая им организация начала работать над этим проектом в июне прошлого года.

"Именно вынос мы создали под конец июня, и сейчас работаем над его улучшением и проводим тестирование. Это мы делаем как на тестовых полях, так и уже проводили тестирование на реальном минном поле – в Балаклейском районе Харьковской области", – сказал он.

Как уточнил глава фонда, это – первая разработка, и сейчас уже завершают работу над вторым прототипом.

Со своей стороны, представители пиротехнических и взрывотехнических подразделений ГСЧС и полиции заявили, что новая технология значительно ускорит обследование территорий и поможет сохранить жизнь как их личного состава, так и гражданских лиц.

"Это будет довольно полезная вещь", – сказал представитель ГУ ГСЧС в Киевской области Олег Кудрик.

Ранее БФ Fundacja POSTUP начал сотрудничество с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины и подписал соответствующее соглашение.