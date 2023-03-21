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Британія надасть Україні бронебійні снаряди з ураном

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 16:34
Британія надасть Україні бронебійні снаряди з ураном
Getty Images

Велика Британія разом з танками Challenger 2 планує передати Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у відповіді члена Палати лордів Аннабель Голді на запит іншого члена Палати лордів Раймонда Джолліфа, опублікованій на сайті британського парламенту.

"Разом з наданням Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2 ми також надамо боєприпаси, зокрема, бронебійні снаряди, які містять збіднений уран" - написала вона.

За словами Голді, такі боєприпаси є високоефективними для ураження сучасних танків та броньованих машин.

Збіднений уран - відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану.

Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах. Країни НАТО під час операції у Косові використовували снаряди, які містили збіднений уран, через що їх звинуватили у зростанні захворюваності на лейкемію.

За словами британського прем’єра Ріші Сунака, британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну у березні 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Україна отримає від Великої Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.

Теми: Велика БританіяУкраїназброя
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