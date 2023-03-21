Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія надасть Україні бронебійні снаряди з ураном

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 15:34
Британія надасть Україні бронебійні снаряди з ураном
Getty Images

Велика Британія разом з танками Challenger 2 планує передати Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у відповіді члена Палати лордів Аннабель Голді на запит іншого члена Палати лордів Раймонда Джолліфа, опублікованій на сайті британського парламенту.

"Разом з наданням Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2 ми також надамо боєприпаси, зокрема, бронебійні снаряди, які містять збіднений уран" - написала вона.

Реклама:

За словами Голді, такі боєприпаси є високоефективними для ураження сучасних танків та броньованих машин.

Збіднений уран - відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану.

Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах. Країни НАТО під час операції у Косові використовували снаряди, які містили збіднений уран, через що їх звинуватили у зростанні захворюваності на лейкемію.

ВІДЕО ДНЯ

За словами британського прем’єра Ріші Сунака, британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну у березні 2023 року.

Нагадаємо, Україна отримає від Великої Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.

Теми: Велика БританіяУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: