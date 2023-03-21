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Британия передаст Украине бронебойные снаряды с ураном

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 15:34
Британия передаст Украине бронебойные снаряды с ураном
Getty Images

Великобритания вместе с танками Challenger 2 планирует передать Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в ответе члена Палаты лордов Аннабель Голди на запрос другого члена Палаты лордов Раймонда Джоллифа, опубликованном на сайте британского парламента.

"Вместе с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2 мы также предоставим боеприпасы, в частности, бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", - написала она.

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По словам Голди, такие боеприпасы являются высокоэффективными для поражения современных танков и бронированных машин.

Обедненный уран - отходы процесса обогащения урана, который заключается в выделении изотопа урана-235 из природного урана.

Благодаря высокой плотности обедненный уран также используется в броне военной техники (в частности, в танках M1 Abrams) и бронебойных снарядах. Страны НАТО во время операции в Косово использовали снаряды, содержащие обедненный уран, из-за чего их обвинили в росте заболеваемости лейкемией.

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По словам британского премьера Риши Сунака, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте 2023 года.

Напомним, Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем Лондон обещал изначально.

Темы: ВеликобританияУкраинаоружие
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