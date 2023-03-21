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Столтенберг обіцяє ігнорувати думку Угорщини щодо блокади зустрічей з Україною

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 17:25
Столтенберг обіцяє ігнорувати думку Угорщини щодо блокади зустрічей з Україною
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини не завадить проведенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ на початку квітня.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Столтенберг заявив на пресконференції у вівторок у Брюсселі.

"Що стосується Комісії Україна-НАТО, то це вже усталена структура. Я маю мандат на її скликання. У зв’язку з питаннями, які порушувала Угорщина, я не скликав її протягом певного часу, але зараз я продовжу скликати засідання Комісії Україна-НАТО, і почну із засідання на рівні міністрів закордонних справ", – наголосив він.

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Генсек Альянсу додав, що наразі інших засідань Комісії не планується, але те, що відбудеться на початку квітня, "не буде одноразовим заходом".

Раніше очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що на їхній двосторонній зустрічі у вівторок Столтенберг заявив про скликання Комісії в межах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 4-5 квітня.

За даними "ЄвроПравди", можливість зустрічі Комісії на міністерському рівні справді пропрацьовується, однак фінального рішення поки що немає. У разі проведення це буде перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.

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Раніше для обходження угорського вето в НАТО проводили спільні зустрічі з Україною та Грузією. Наразі йдеться про проведення саме міністерської Комісії Україна-НАТО.

Нагадаємо, наприкінці лютого Сійярто заявив, що Будапешт розблокує проведення зустрічей Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, якщо Київ виконає вимогу щодо прав угорських меншин.

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Теми: НАТОУгорщинаУкраїна
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