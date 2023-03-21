Столтенберг обещает игнорировать мнение Венгрии по поводу блокады встреч с Украиной

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что позиция Венгрии не помешает проведению заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в начале апреля.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Столтенберг заявил на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

"Что касается Комиссии Украина-НАТО, то это уже устоявшаяся структура. У меня есть мандат на ее созыв. В связи с вопросами, которые поднимала Венгрия, я не созывал ее в течение определенного времени, но сейчас я продолжу созывать заседания Комиссии Украина-НАТО, и начну с заседания на уровне министров иностранных дел", - подчеркнул он.

Генсек Альянса добавил, что пока других заседаний Комиссии не планируется, но то, что состоится в начале апреля, "не будет одноразовым мероприятием".

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что на их двусторонней встрече во вторник Столтенберг заявил о созыве комиссии в рамках встречи министров иностранных дел НАТО 4-5 апреля.

По данным ЕвроПравды, возможность встречи Комиссии на министерском уровне действительно прорабатывается, однако финального решения пока нет. В случае проведения это будет первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, когда был принят образовательный закон, против которого выступает Будапешт.

Ранее для обхождения венгерского вето в НАТО проводили совместные встречи с Украиной и Грузией. Сейчас речь идет о проведении именно министерской Комиссии Украина-НАТО.

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Напомним, в конце февраля Сийярто заявил, что Будапешт разблокирует проведение встреч Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, если Киев выполнит требование относительно прав венгерских меньшинств.

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