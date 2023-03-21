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У Греції викрили російську шпигунку, яка цікавилась особистими даними померлих

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 18:08
У Греції викрили російську шпигунку, яка цікавилась особистими даними померлих
Марія Смирева, ФОТО: СОЦМЕРЕЖІ

Служба національної розвідки Греції минулого тижня викрила російську шпигунку, яка під прикриттям власниці магазину в’язаних речей намагалась отримати доступ до даних померлих людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Protothema.

За даними спецслужб, шпигункою є 35-річна Ірина Олександрівна Смирева, яка раніше діяла в Мексиці та Чорногорії за фальшивим паспортом громадянки Перу.

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У Греції за п’ять мільйонів доларів вона "придбала" ідентичність "Марії Цалли" – доньки грецьких емігрантів, яка переїхала в Афіни ще дитиною й через рік натуралізувалась. "Цалла" відкрила магазин в’язаних речей у центральному афінському районі Паграті й захоплювалась фотографією.

Російська шпигунка, вважають у Греції, працювала на Службу зовнішньої розвідки або Головне розвідувальне управління РФ і належить до особливої категорії шпигунів під назвою "нелегали", яких засилають до країн Заходу для "виконання особливої ролі".

Смирева потрапила в поле зору грецьких спецслужб після того, як було виявлено зв'язок з нею двох російських агентів, заарештованих у Словенії в січні. Також їм здалось підозрілим намагання "Цалли" отримати доступ до бази даних померлих людей у Греції, що є звичною практикою агентів.

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Та жінку не встигли затримати – кілька тижнів тому вона виїхала з Греції, закривши крамницю й видаливши всі профілі в соцмережах.

Минулого року Греція була серед країн ЄС, які вирішили вислати російських дипломатів – 12 представників російської дипмісії, яких підозрювали у шпигунській діяльності.

Теми: ГреціяшпигунствоРосія
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