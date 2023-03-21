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В Греции разоблачили российскую шпионку, которая интересовалась личными данными умерших

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 19:08
В Греции разоблачили российскую шпионку, которая интересовалась личными данными умерших
Мария Смирева, ФОТО: СОЦСЕТЬ

Служба национальной разведки Греции на прошлой неделе разоблачила российскую шпионку, которая под прикрытием владелицы магазина вязаных вещей пыталась получить доступ к данным умерших людей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Protothema.

По данным спецслужб, шпионкой является 35-летняя Ирина Александровна Смирева, которая ранее действовала в Мексике и Черногории по фальшивому паспорту гражданки Перу.

В Греции за пять миллионов долларов она "приобрела" идентичность Марии Чаллы - дочери греческих эмигрантов, которая переехала в Афины еще ребенком и через год натурализовалась. "Чалла" открыла магазин вязаных вещей в центральном афинском районе Паграти и увлекалась фотографией.

Кроме того, Смирева начала встречаться с местным греком - школьным учителем, которого использовала как прикрытие; по данным греческих спецслужб, россиянка замужем за другим шпионом из России, который базируется в Бразилии. 

Российская шпионка, считают в Греции, работала на Службу внешней разведки или Главное разведывательное управление РФ и относится к особой категории шпионов под названием "нелегалы", которых засылают в страны Запада для "выполнения особой роли".

Смирева попала в поле зрения греческих спецслужб после того, как была обнаружена связь с ней двух российских агентов, арестованных в Словении в январе. Также им показалось подозрительным попытки "Цаллы" получить доступ к базе данных умерших людей в Греции, что является обычной практикой агентов.

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Но женщину не успели задержать - несколько недель назад она уехала из Греции, закрыв магазин и удалив все профили в соцсетях.

В прошлом году Греция была среди стран ЕС, которые решили выслать российских дипломатов - 12 представителей российской дипмиссии, которых подозревали в шпионской деятельности.

Темы: ГрецияшпионажРосcия
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