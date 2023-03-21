У Києві переведуть пункти обігріву в режим очікування
Вівторок, 21 березня 2023, 19:13
У Києві пункти обігріву планують перевести в режим очікування.
Источник: пресслужба Київської міської державної адміністрації
Деталі: У робочому стані залишать по 2 пункти в кожному районі, а решта переведуть у режим очікування. Відповідне рішення ухвалила Рада оборона.
У КМДА наголосили, що у разі масового відключення електроенергії усі 767 пунктів відновлять роботу протягом 3 годин.
Інформація про графік роботи та статус пунктів обігріву буде відображена на мапі.
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