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У Києві переведуть пункти обігріву в режим очікування

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 березня 2023, 18:13
У Києві переведуть пункти обігріву в режим очікування
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві пункти обігріву планують перевести в режим очікування.

Источник: пресслужба Київської міської державної адміністрації

Деталі: У робочому стані залишать по 2 пункти в кожному районі, а решта переведуть у режим очікування. Відповідне рішення ухвалила Рада оборона. 

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У КМДА наголосили, що у разі масового відключення електроенергії усі 767 пунктів відновлять роботу протягом 3 годин.

Інформація про графік роботи та статус пунктів обігріву буде відображена на мапі

Теми: Київпункти незламності
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