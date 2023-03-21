У Києві переведуть пункти обігріву в режим очікування

У Києві пункти обігріву планують перевести в режим очікування.

Источник: пресслужба Київської міської державної адміністрації

Деталі: У робочому стані залишать по 2 пункти в кожному районі, а решта переведуть у режим очікування. Відповідне рішення ухвалила Рада оборона.

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У КМДА наголосили, що у разі масового відключення електроенергії усі 767 пунктів відновлять роботу протягом 3 годин.

Інформація про графік роботи та статус пунктів обігріву буде відображена на мапі.