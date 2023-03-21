В Киеве переведут пункты обогрева в режим ожидания
Вторник, 21 марта 2023, 18:13
В Киеве пункты обогрева планируют перевести в режим ожидания.
Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации
Детали: В рабочем состоянии оставят по 2 пункта в каждом районе, а остальные переведут в режим ожидания. Соответствующее решение утвердил Совет обороны.
Реклама:
В КГГА отметили, что в случае массового отключения электроэнергии все 767 пунктов возобновят работу в течение 3 часов.
Информация о графике работы и статус пунктов обогрева будет отображена на карте.