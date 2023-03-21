В Киеве переведут пункты обогрева в режим ожидания

В Киеве пункты обогрева планируют перевести в режим ожидания.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Детали: В рабочем состоянии оставят по 2 пункта в каждом районе, а остальные переведут в режим ожидания. Соответствующее решение утвердил Совет обороны.

В КГГА отметили, что в случае массового отключения электроэнергии все 767 пунктов возобновят работу в течение 3 часов.

Информация о графике работы и статус пунктов обогрева будет отображена на карте.