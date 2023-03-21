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Латвія подарує Україні медичне обладнання на суму майже 300 тисяч євро

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 19:53

Уряд Латвії у вівторок підтримав план міністерства охорони здоров'я щодо безоплатної передачі Україні медичного обладнання на суму 297 861 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Як ідеться в підготовленому МОЗ проєкті наказу, до міністерства надійшов лист від посольства України в Латвії з проханням безоплатно передати міністерству охорони здоров'я України медичні пристрої для надання своєчасної медичної допомоги постраждалим унаслідок бойових дій, які Росія веде в Україні.

З метою забезпечення раціонального контролю за використанням пожертвувань, отриманих у рамках міжнародної допомоги у зв'язку з Covid-19, а також для виявлення та вирішення пов'язаних із цим проблем у МОЗ було створено робочу групу. Оцінивши поточну ситуацію, а також беручи до уваги матеріальні резерви, створені під час пандемії Covid-19, група розглянула можливість передання Україні медичних приладів, які Латвійська держава отримала як пожертви.

Планується, що міністерство пожертвує 278 перфузійних шприцевих насосів, 45 неінвазивних апаратів штучної вентиляції легень, десять станцій перфузійної системи, чотири аспіраційні установки, один комплект вентилятора й дихальних трубок, а також одну станцію моніторингу показників життєдіяльності пацієнта, яка може бути під'єднана до десяти моніторів життєдіяльності.

У МОЗ підкреслюють, що передача цих медичних приладів безпосередньо не вплине на матеріальні резерви країни.

Транспортування та логістику медичного обладнання координуватиме Державна пожежно-рятувальна служба з використанням механізму підтримки, запропонованого Європейською комісією. Транспортні та логістичні витрати будуть покриті з бюджету механізму цивільного захисту ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Латвія раніше вже передавала Україні медичне обладнання.

Нагадаємо, прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що латвійці підтримують Україну не лише раціонально, а через абсолютне переконання та емоції, оскільки в минулому Росія чинила щодо них те саме, що чинить зараз щодо українців.

Теми: Латвіядопомога Україні
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