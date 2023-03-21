Латвия подарит Украине медицинское оборудование на сумму почти 300 тысяч евро

Правительство Латвии во вторник поддержало план министерства здравоохранения по безвозмездной передаче Украине медицинского оборудования на сумму 297 861 евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Как говорится в подготовленном Минздравом проекте приказа, в министерство поступило письмо от посольства Украины в Латвии с просьбой безвозмездно передать министерству здравоохранения Украины медицинские устройства для оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в результате боевых действий, которые Россия ведет в Украине.

С целью обеспечения рационального контроля за использованием пожертвований, полученных в рамках международной помощи в связи с Covid-19, а также для выявления и решения связанных с этим проблем в Минздраве была создана рабочая группа. Оценив текущую ситуацию, а также принимая во внимание материальные резервы, созданные во время пандемии Covid-19, группа рассмотрела возможность передачи Украине медицинских приборов, которые Латвийское государство получило в качестве пожертвований.

Планируется, что министерство пожертвует 278 перфузионных шприцевых насосов, 45 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, десять станций перфузионной системы, четыре аспирационные установки, один комплект вентилятора и дыхательных трубок, а также одну станцию мониторинга показателей жизнедеятельности пациента, которая может быть подключена к десяти мониторам жизнедеятельности.

В Минздраве подчеркивают, что передача этих медицинских приборов непосредственно не повлияет на материальные резервы страны.

Транспортировку и логистику медицинского оборудования будет координировать Государственная пожарно-спасательная служба с использованием механизма поддержки, предложенного Европейской комиссией. Транспортные и логистические расходы будут покрыты из бюджета механизма гражданской защиты ЕС.

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Латвия ранее уже передавала Украине медицинское оборудование.

Напомним, премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что латвийцы поддерживают Украину не только рационально, а через абсолютное убеждение и эмоции, поскольку в прошлом Россия поступала в отношении них то же, что поступает сейчас в отношении украинцев.