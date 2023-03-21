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Латвия подарит Украине медицинское оборудование на сумму почти 300 тысяч евро

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 18:53

Правительство Латвии во вторник поддержало план министерства здравоохранения по безвозмездной передаче Украине медицинского оборудования на сумму 297 861 евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Как говорится в подготовленном Минздравом проекте приказа, в министерство поступило письмо от посольства Украины в Латвии с просьбой безвозмездно передать министерству здравоохранения Украины медицинские устройства для оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в результате боевых действий, которые Россия ведет в Украине.

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С целью обеспечения рационального контроля за использованием пожертвований, полученных в рамках международной помощи в связи с Covid-19, а также для выявления и решения связанных с этим проблем в Минздраве была создана рабочая группа. Оценив текущую ситуацию, а также принимая во внимание материальные резервы, созданные во время пандемии Covid-19, группа рассмотрела возможность передачи Украине медицинских приборов, которые Латвийское государство получило в качестве пожертвований.

Планируется, что министерство пожертвует 278 перфузионных шприцевых насосов, 45 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, десять станций перфузионной системы, четыре аспирационные установки, один комплект вентилятора и дыхательных трубок, а также одну станцию мониторинга показателей жизнедеятельности пациента, которая может быть подключена к десяти мониторам жизнедеятельности.

В Минздраве подчеркивают, что передача этих медицинских приборов непосредственно не повлияет на материальные резервы страны.

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Транспортировку и логистику медицинского оборудования будет координировать Государственная пожарно-спасательная служба с использованием механизма поддержки, предложенного Европейской комиссией. Транспортные и логистические расходы будут покрыты из бюджета механизма гражданской защиты ЕС.

Латвия ранее уже передавала Украине медицинское оборудование.

Напомним, премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что латвийцы поддерживают Украину не только рационально, а через абсолютное убеждение и эмоции, поскольку в прошлом Россия поступала в отношении них то же, что поступает сейчас в отношении украинцев.

Темы: Латвияпомощь Украине
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