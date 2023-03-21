У Сеймі Латвії пропонують заборонити російські субтитри до фільмів

Депутати урядової фракції Національного об'єднання в Сеймі Латвії розробили поправки до закону "Про державну мову", які передбачають заборону на титри російською мовою у фільмах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Зараз закон "Про державну мову" стверджує, що кінофільми, відеофільми та їхні фрагменти, призначені для публічного показу, мають бути озвучені або дубльовані державною мовою чи забезпечені субтитрами державною мовою разом з оригінальним звуковим супроводом. Водночас актуальна редакція закону дозволяє використовувати титри до фільмів і іноземною мовою.

Депутати від Нацоб'єднання пропонують змінити закон так, щоб фільми можна було титрувати офіційними мовами ЄС, але не російською мовою.

В анотації до законопроєкту йдеться, що зміни необхідні для зміцнення статусу латиської як єдиної державної мови в Латвії.

"Паралельні титри фільмів двома мовами - латиською та російською - було запроваджено під час окупації. Така практика не тільки не стимулює вивчення латиської мови, а й створює ілюзію, що Латвія є частиною так званого "русского мира", де публічна інформація має надаватися також російською мовою. Це підриває створення єдиного суспільства і зміцнює двообщинне середовище в Латвії", - йдеться в анотації до законопроєкту.

Нацоб'єднання нагадує також, що народ Латвії на референдумі явно відкинув спроби запровадити другу державну мову поряд із латиською мовою. Мета законопроєкту - сприяти реалізації цього рішення.

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На думку авторів законопроєкту, зміни сприятимуть інтеграції суспільства, а також створять стимул для всіх жителів Латвії вивчати й використовувати латиську мову.

Сейму ще належить вирішити, чи приймати законопроєкт до розгляду.

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