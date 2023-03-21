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В Сейме Латвии предлагают запретить русские субтитры к фильмам

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 19:15

Депутаты правительственной фракции Национального объединения в Сейме Латвии разработали поправки к закону "О государственном языке", которые предусматривают запрет на титры на русском языке в фильмах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Сейчас закон "О государственном языке" утверждает, что кинофильмы, видеофильмы и их фрагменты, предназначенные для публичного показа, должны быть озвучены или дублированы на государственном языке или обеспечены субтитрами на государственном языке вместе с оригинальным звуковым сопровождением. В то же время актуальная редакция закона позволяет использовать титры к фильмам и на иностранном языке.

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Депутаты от Нацобъединения предлагают изменить закон так, чтобы фильмы можно было титровать на официальных языках ЕС, но не на русском языке.

В аннотации к законопроекту говорится, что изменения необходимы для укрепления статуса латышского как единственного государственного языка в Латвии.

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"Параллельные титры фильмов на двух языках - латышском и русском - были введены во время оккупации. Такая практика не только не стимулирует изучение латышского языка, но и создает иллюзию, что Латвия является частью так называемого "русского мира", где публичная информация должна предоставляться также на русском языке. Это подрывает создание единого общества и укрепляет двухобщинную среду в Латвии", - говорится в аннотации к законопроекту.

Нацобъединение напоминает также, что народ Латвии на референдуме явно отверг попытки ввести второй государственный язык наряду с латышским языком. Цель законопроекта - способствовать реализации этого решения.

По мнению авторов законопроекта, изменения будут способствовать интеграции общества, а также создадут стимул для всех жителей Латвии изучать и использовать латышский язык.

Сейму еще предстоит решить, принимать ли законопроект к рассмотрению.

Как сообщалось, с Рижского центрального железнодорожного вокзала сняли надпись на русском языке.

Темы: ЛатвияРосcиякультура
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