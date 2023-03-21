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У парламенті Швейцарії пропонують виділити понад 5 млрд євро на підтримку України

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 20:43

Комітет з питань зовнішньої політики Національної ради (нижньої палати парламенту) Швейцарії у вівторок подав пропозицію про схвалення програми підтримки України на суму щонайменше п’яти мільярдів франків (5,03 мільярда євро).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з рішенням профільного комітету, Федеральна рада (уряду) отримала доручення представити план підтримки України.

Більшість парламентарів погодилась, що Україна потребує значної фінансової підтримки, особливо для гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування, розбудови миру та відновлення цивільної інфраструктури.

Водночас лунали поодинокі застереження, що багато питань, пов'язаних із відновленням України та міжнародним співробітництвом у цій сфері, все ще потребують уточнення, і що цей процес триває, а тому визначати внесок на підтримку зараз недоцільно.

Крім того, Комітет з питань зовнішньої політики Національної ради Швейцарії обговорив діяльність країни на міжнародних майданчиках, а також нинішній візит лідера Китаю до Росії та його геополітичні наслідки.

Нагадаємо, наприкінці лютого уряд Швейцарії звернувся до парламенту країні з проханням схвалити направлення 140 мільйонів франків додаткової гуманітарної допомоги Україні та Молдові.

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Більша частина запропонованих коштів - 114 мільйонів франків - призначена для України й покриє укриття для шкіл, ремонт лікарень та енергетичної інфраструктури, а також невеликі кредити для малих сільськогосподарських підприємств.

Нейтральна Швейцарія приєдналась до санкцій Європейського Союзу проти Росії, включаючи обмеження проти 1300 фізичних осіб та замороження активів на суму 7,5 мільярдів франків. Водночас Берн заблокував подальший експорт зброї швейцарського виробництва Німеччиною, Данією та Іспанією до Києва, посилаючись на свої закони про нейтралітет.

Теми: Швейцаріягрошідопомога Україні
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