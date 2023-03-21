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В парламенте Швейцарии предлагают выделить более 5 млрд евро на поддержку Украины

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 20:43

Комитет по вопросам внешней политики Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии во вторник подал предложение об одобрении программы поддержки Украины на сумму не менее пяти миллиардов франков (5,03 миллиарда евро).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно решению профильного комитета, Федеральный совет (правительства) получил поручение представить план поддержки Украины.

Большинство парламентариев согласилась, что Украина нуждается в значительной финансовой поддержке, особенно для гуманитарной помощи, защиты гражданского населения, разминирования, развития мира и восстановления гражданской инфраструктуры.

В то же время звучали единичные предостережения, что многие вопросы, связанные с восстановлением Украины и международным сотрудничеством в этой сфере, все еще требуют уточнения, и что этот процесс продолжается, а потому определять вклад в поддержку сейчас нецелесообразно.

Кроме того, Комитет по вопросам внешней политики Национального совета Швейцарии обсудил деятельность страны на международных площадках, а также нынешний визит лидера Китая в Россию и его геополитические последствия.

Напомним, в конце февраля правительство Швейцарии обратилось к парламенту страны с просьбой одобрить направление 140 миллионов франков дополнительной гуманитарной помощи Украине и Молдове.

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Большая часть предложенных средств - 114 миллионов франков - предназначена для Украины и покроет укрытия для школ, ремонт больниц и энергетической инфраструктуры, а также небольшие кредиты для малых сельскохозяйственных предприятий.

Нейтральная Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза против России, включая ограничения против 1300 физических лиц и замораживание активов на сумму 7,5 миллиардов франков. В то же время Берн заблокировал дальнейший экспорт оружия швейцарского производства Германией, Данией и Испанией в Киев, ссылаясь на свои законы о нейтралитете.

Темы: Швейцарияденьгипомощь Украине
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