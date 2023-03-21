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УЄФА не побачив расизму в прапорі "Великої Угорщини", який Орбан одяг на футбольний матч

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 21:46

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та організація FARE ("Футбол проти расизму в Європі"), яка виступає проти дискримінації у футболі, дозволили використовувати символіку із зображенням "Великої Угорщини" з певними обмеженнями.

Про це у вівторок оголосила Угорська футбольна асоціація, пише "Європейська правда".

Футбольна організація Угорщини стверджує, що рішення УЄФА дозволить "використання банерів на стадіонах, що символізує повагу до історичної Угорщини і солідарність із уболівальниками з-за кордону".

Водночас для використання суперечливої символіки потрібно дотримуватись низки вимог. Там повинна зображатись лише карта "історичної Угорщини" без інших символів чи написів і з використанням лише червоного, білого та зеленого кольорів.

Крім того, банери не повинні заважати вболівальникам на стадіоні безперешкодно спостерігати за матчем, а в разі порушення вимог УЄФА матиме право вдатись до дисциплінарних санкцій.

У лютому Угорська футбольна асоціація звернулась до УЄФА та FARE з проханням дозволити використання прапора "Великої Угорщини" на стадіонах, стверджуючи, що він не уособлює фашизм або нацизм і має суто історичне значення.

До цього ще у 2016 році FARE констатував, що символ "Великої Угорщини" має ревізіоністський характер і вказує на прагнення "відновити кордони Королівства Угорщина до Першої світової війни".

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У листопаді 2022 року угорський прем’єр Віктор Орбан викликав дипломатичний скандал, коли прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини".

На шарфі була зображена Угорщина з частинами сусідніх держав у її складі - сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України - які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни, після чого вона втратила їх за умовами Тріанонського мирного договору.

Згадки Орбаном втраченої "Великої Угорщини" за останні роки вже неодноразово спричиняли напругу у відносинах із сусідами. 

Детальніше на цю тему - у статті: Фантомні болі Угорщини: чому 100-річна угода досі визначає політику нашого сусіда.

Теми: ОрбанУЄФАфутболУгорщина
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