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УЕФА не увидел расизма в флаге "Великой Венгрии", который Орбан одел на футбольный матч

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 21:46

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организация FARE ("Футбол против расизма в Европе"), которая выступает против дискриминации в футболе, разрешили использовать символику с изображением "Великой Венгрии" с определенными ограничениями.

Об этом во вторник объявила Венгерская футбольная ассоциация, пишет "Европейская правда".

Футбольная организация Венгрии утверждает, что решение УЕФА позволит "использование баннеров на стадионах, что символизирует уважение к исторической Венгрии и солидарность с болельщиками из-за рубежа".

В то же время для использования противоречивой символики нужно соблюдать ряд требований. Там должна изображаться только карта "исторической Венгрии" без других символов или надписей и с использованием только красного, белого и зеленого цветов.

Кроме того, баннеры не должны мешать болельщикам на стадионе беспрепятственно наблюдать за матчем, а в случае нарушения требований УЕФА будет иметь право прибегнуть к дисциплинарным санкциям.

В феврале Венгерская футбольная ассоциация обратилась к УЕФА и FARE с просьбой разрешить использование флага "Великой Венгрии" на стадионах, утверждая, что он не олицетворяет фашизм или нацизм и имеет чисто историческое значение.

До этого еще в 2016 году FARE констатировал, что символ "Великой Венгрии" имеет ревизионистский характер и указывает на стремление "восстановить границы Королевства Венгрия до Первой мировой войны".

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В ноябре 2022 года венгерский премьер Виктор Орбан вызвал дипломатический скандал, когда пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии".

На шарфе была изображена Венгрия с частями соседних государств в ее составе - современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины - которые принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны, после чего она потеряла их по условиям Трианонского мирного договора.

Упоминания Орбаном утраченной "Великой Венгрии" за последние годы уже неоднократно вызывали напряжение в отношениях с соседями. 

Подробнее на эту тему - в статье Фантомные боли Венгрии: почему 100-летнее соглашение до сих пор определяет политику нашего соседа.

Темы: ОрбанУЕФАфутболВенгрия
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