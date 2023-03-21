Парламент Литви закликає почати повну міжнародну ізоляцію Росії

Сейм Литовської Республіки у вівторок ухвалив резолюцію "Про обмеження терористичного впливу Росії", в якій закликав держави-партнери підготувати кроки для "повної міжнародної ізоляції" РФ.

Про це пише "Європейська правда", в розпорядженні якої є текст резолюції.

У документі литовські парламентарі закликають Європейський Союз та його держави-члени спільно створити й розширити правову базу "для визнання держав державами-спонсорами тероризму та державами, які використовують терористичні засоби", якою має бути оголошена Росія.

Також Сейм Литви закликає ЄС запобігати будь-якому обходу санкцій, розслідуванню таких порушень і притягненню винних до відповідальності, призначивши для цього відповідального члена Європейської комісії.

ЄС також просять якнайшвидше завершити роботу над правовим режимом конфіскації заморожених російських активів і створити міжнародний механізм відшкодування Україні збитків, завданих агресією РФ.

"(Сейм - ред.) закликає своїх союзників по Європейському Союзу та НАТО докласти всіх зусиль для ініціювання всеохопної міжнародної ізоляції Російської Федерації, зокрема щодо її членства в міжнародних організаціях та органах (ООН та ін.), шляхом закриття та заборони інституцій, пов'язаних із російською державою, які можуть бути використані для поширення дезінформації та пропаганди або для подібних цілей, у державах-членах, а також шляхом обмеження впливу Росії в інших сферах, зокрема економіку, фінанси, науку, культуру, спорт, туризм, соціальні мережі тощо", – йдеться в резолюції.

Нагадаємо, що Сейм Литви ще в травні 2022 року схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію - державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

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Минулого тижня литовські парламенті також визнали терористичною організацією російську приватну військову компанію "Вагнер".