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Парламент Литвы призывает начать полную международную изоляцию России

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 22:36

Сейм Литовской Республики во вторник принял резолюцию "Об ограничении террористического влияния России", в которой призвал государства-партнеры подготовить шаги для "полной международной изоляции" РФ.

Об этом пишет "Европейская правда", в распоряжении которой есть текст резолюции.

В документе литовские парламентарии призывают Европейский Союз и его государства-члены совместно создать и расширить правовую базу "для признания государств государствами-спонсорами терроризма и государствами, которые используют террористические средства", которой должна быть объявлена Россия.

Также Сейм Литвы призывает ЕС предотвращать любой обход санкций, расследованию таких нарушений и привлечению виновных к ответственности, назначив для этого ответственного члена Европейской комиссии.

ЕС также просят как можно быстрее завершить работу над правовым режимом конфискации замороженных российских активов и создать международный механизм возмещения Украине ущерба, нанесенного агрессией РФ.

"(Сейм - ред.) призывает своих союзников по Европейскому Союзу и НАТО приложить все усилия для инициирования всеобъемлющей международной изоляции Российской Федерации, в частности относительно ее членства в международных организациях и органах (ООН и др. ), путем закрытия и запрета институтов, связанных с российским государством, которые могут быть использованы для распространения дезинформации и пропаганды или для подобных целей, в государствах-членах, а также путем ограничения влияния России в других сферах, в частности экономику, финансы, науку, культуру, спорт, туризм, социальные сети и т.д.", - говорится в резолюции.

Напомним, что Сейм Литвы еще в мае 2022 года одобрил резолюцию, которая признает действия России в Украине геноцидом, а Россию - государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм.

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На прошлой неделе литовские парламенте также признали террористической организацией российскую частную военную компанию "Вагнер".

Темы: ЛитваРосcия
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