У Німеччині чоловіка, який носив Z-футболку, зобов’язали задонатити на допомогу українцям

Суд німецького міста Вісбаден ухвалив рішення оштрафувати на 1500 євро чоловіка, який ходив на роботу з футболкою із символом російської агресії – літерою Z, причому штраф буде сплачено організації, що надає допомогу українцям.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

49-річний житель Вісбадена російського походження, який працює електриком, живе в Німеччині з 1992 року і має німецьке громадянство. На суді він заявив, що інформацію про світ і поточні події отримував переважно з російських ЗМІ - тому вважав, що в Україні до влади прийшли "нацисти".

Футболку з літерою Z чоловіку приніс "російський друг". Він носив її на роботі на противагу українському прапору, який його роботодавець демонстративно підняв над будівлею компанії після початку повномасштабної війни.

На початку вторгнення, за словами обвинуваченого, він усе ще думав, що пострілів не буде – як у випадку з анексією Криму (насправді постріли були, й офіційно внаслідок дій російських окупаційних військ загинули двоє українських військових і ще двоє були поранені – ред.).

Чоловік заявив судді: не усвідомлював, що скоював злочин, демонструючи символ російської агресії. Після того як на війні загинув син його близького друга, він почав дивитися більше новин у німецьких ЗМІ.

Суддя Каріна Штайнхаузер, яка розглядала справу чоловіка, використала передбачене в Кримінально-процесуальному кодексі Німеччини положення про штраф на випадок, якщо провина правопорушника буде визнана незначною і суспільного інтересу в переслідуванні немає.

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Чоловіка зобов’язали вчасно здійснити п'ять платежів по 300 євро кожен для закриття провадження. При цьому кошти підуть альянсу організацій Deutschland hilft, які, серед іншого, збирають пожертви для жертв війни в Україні.

Після російського вторгнення в Україну літера Z у Німеччині вважається символом підтримки агресивної війни, що суперечить міжнародному праву, якщо вона демонструється публічно.