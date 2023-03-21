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В Германии мужчину, который носил Z-футболку, обязали задонатить на помощь украинцам

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 23:55

Суд немецкого города Висбаден принял решение оштрафовать на 1500 евро мужчину, который ходил на работу с футболкой с символом российской агрессии - буквой Z, причем штраф будет уплачен организации, оказывающей помощь украинцам.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

49-летний житель Висбадена российского происхождения, который работает электриком, живет в Германии с 1992 года и имеет немецкое гражданство. На суде он заявил, что информацию о мире и текущих событиях получал преимущественно из российских СМИ - поэтому считал, что в Украине к власти пришли "нацисты".

Футболку с буквой Z мужчине принес "русский друг". Он носил ее на работе в противовес украинскому флагу, который его работодатель демонстративно поднял над зданием компании после начала полномасштабной войны.

В начале вторжения, по словам обвиняемого, он все еще думал, что выстрелов не будет - как в случае с аннексией Крыма (на самом деле выстрелы были, и официально в результате действий российских оккупационных войск погибли двое украинских военных и еще двое были ранены - ред.)

Мужчина заявил судье: не осознавал, что совершал преступление, демонстрируя символ российской агрессии. После того как на войне погиб сын его близкого друга, он начал смотреть больше новостей в немецких СМИ.

Судья Карина Штайнхаузер, которая рассматривала дело мужчины, использовала предусмотренное в Уголовно-процессуальном кодексе Германии положение о штрафе на случай, если вина правонарушителя будет признана незначительной и общественного интереса в преследовании нет.

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Мужчину обязали вовремя осуществить пять платежей по 300 евро каждый для закрытия производства. При этом средства пойдут альянсу организаций Deutschland hilft, которые, среди прочего, собирают пожертвования для жертв войны в Украине.

После российского вторжения в Украину буква Z в Германии считается символом поддержки агрессивной войны, что противоречит международному праву, если она демонстрируется публично.

Темы: Германия
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