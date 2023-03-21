В Германии мужчину, который носил Z-футболку, обязали задонатить на помощь украинцам

Суд немецкого города Висбаден принял решение оштрафовать на 1500 евро мужчину, который ходил на работу с футболкой с символом российской агрессии - буквой Z, причем штраф будет уплачен организации, оказывающей помощь украинцам.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

49-летний житель Висбадена российского происхождения, который работает электриком, живет в Германии с 1992 года и имеет немецкое гражданство. На суде он заявил, что информацию о мире и текущих событиях получал преимущественно из российских СМИ - поэтому считал, что в Украине к власти пришли "нацисты".

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Футболку с буквой Z мужчине принес "русский друг". Он носил ее на работе в противовес украинскому флагу, который его работодатель демонстративно поднял над зданием компании после начала полномасштабной войны.

В начале вторжения, по словам обвиняемого, он все еще думал, что выстрелов не будет - как в случае с аннексией Крыма (на самом деле выстрелы были, и официально в результате действий российских оккупационных войск погибли двое украинских военных и еще двое были ранены - ред.)

Мужчина заявил судье: не осознавал, что совершал преступление, демонстрируя символ российской агрессии. После того как на войне погиб сын его близкого друга, он начал смотреть больше новостей в немецких СМИ.

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Судья Карина Штайнхаузер, которая рассматривала дело мужчины, использовала предусмотренное в Уголовно-процессуальном кодексе Германии положение о штрафе на случай, если вина правонарушителя будет признана незначительной и общественного интереса в преследовании нет.

Мужчину обязали вовремя осуществить пять платежей по 300 евро каждый для закрытия производства. При этом средства пойдут альянсу организаций Deutschland hilft, которые, среди прочего, собирают пожертвования для жертв войны в Украине.

После российского вторжения в Украину буква Z в Германии считается символом поддержки агрессивной войны, что противоречит международному праву, если она демонстрируется публично.