Окупанти вліпили 12 років кримчанину за нібито роботу на розвідку України 

Російські окупанти засудили жителя Сімферополя Станіслава Стеценка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у "державній зраді" Росії.

Джерело: "Крыминформ" з посиланням на кримське управління ФСБ РФ

Деталі: За твердженням окупантів, Стеценко протягом тривалого часу "з використанням спеціального антенного і приймального обладнання отримував за завданням спецслужб України інформацію про польоти російської військової авіації в районі Кримського півострова" та пересилав отримані відомості "представникам української розвідки через захищений месенджер".

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Також у ФСБ стверджують, що "за виконання завдань Стеценко отримав загалом 1300 доларів США".

Станіслава Стеценка затримали в анексованому Криму до повномасштабного вторгнення Росії в Україну – у червні 2021 року.

Його звинуватили в "державній зраді" (ст. 275 КК РФ).

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Журналісти писали, що Стеценко – радіоаматор і авіаспоттер (хобі, суть якого – у спостереженні за літаками, їх обліку та фотографуванні), він був користувачем радіоаматорського сайту radioscanner.ru. За даними журналістів, обладнання, вилучене у Стеценка під час обшуку, відкрито продавалося в Криму.

Також, за їхніми даними, Стеценко працював в управлінні справами т.зв. "Держради Криму" на технічній посаді.

22 грудня 2022 року так званий "Верховний суд Республіки Крим" визнав Стеценка винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років з обмеженням волі на 1 рік з відбуванням основного покарання у виправній колонії суворого режиму.

21 березня 2023 року Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі (РФ) залишив чинним вирок "Верховного суду Республіки Крим".