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Оккупанты влепили 12 лет крымчанину за якобы работу на разведку Украины 

"Украинская правда"Среда, 22 марта 2023, 09:33
Оккупанты влепили 12 лет крымчанину за якобы работу на разведку Украины 
Станислав Стеценко и сотрудники ФСБ, скриншот с видео Грани.ру via graty.me

Российские оккупанты приговорили жителя Симферополя Станислава Стеценко к 12 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в "государственной измене" России.

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на крымское управление ФСБ РФ

Детали: По утверждению оккупантов, Стеценко в течение длительного времени "с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова" и пересылал полученные сведения "представителям украинской разведки по защищенному мессенджеру".

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Также в ФСБ утверждают, что "за выполнение заданий Стеценко получил в общей сложности 1300 долларов США".

Станислав Стеценко был задержан в аннексированном Крыму до полномасштабного вторжения России в Украину – в июне 2021 года.

Его обвинили в "государственной измене" (ст. 275 УК РФ).

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Журналисты писали, что Стеценко – радиолюбитель и авиаспоттер (хобби, суть которого – в наблюдении за самолетами, их учете и фотографировании), он был пользователем радиолюбительского сайта radioscanner.ru. По данным журналистов, оборудование, изъятое у Стеценко при обыске, открыто продавалось в Крыму.
Также по их данным Стеценко работал в управлении делами т.н. "Госсовета Крыма" на технической должности.

22 декабря 2022 года так называемый "Верховный суд Республики Крым" признал Стеценко виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

21 марта 2023 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи (РФ) оставил в силе приговор "Верховного суда Республики Крым".

Темы: КрымФСБоккупацияразведка
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