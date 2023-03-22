ДержЗМІ Білорусі: вбитого під час затримання "терориста" заслали з Польщі, мав втекти в Україну

В ефірі державних телеканалів Білорусі вийшли детальні сюжети про нібито іноземця-терориста, який загинув під час спроби затримання у Гродні кілька днів тому – стверджують, що він нібито прибув з Польщі, а далі мав їхати в Україну.

Як пише "Європейська правда", переказ сюжетів ОНТ та СТВ публікує Zerkalo.io.

Вбита під час штурму квартири у Гродні людина нібито мала російський паспорт на ім’я Алексєя Ломакіна, проте відбитків пальців чоловіка не знайшли ані у російській, ані у білоруській базі даних. Представник білоруського Держкомітету судових експертиз у коментарі для сюжету сказав, що сам бланк паспорта – справжній, а дані змінили шляхом відклеювання ламінуючого шару і вставки під нього нової сторінки з іншими даними, яку роздрукували на принтері.

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"Ломакін" нібито прибув з території Польщі, при цьому за короткий час змінив кілька адрес: 24-28 лютого був у Могилеві, з 1 березня на короткий час - у Мінську, майже одразу після того переїхав у Гродно, де й орендував квартиру, яку у підсумку штурмували силовики.

У телесюжетах розповідають, що "Ломакін" нібито використовував недолугі грим, парик та одяг, який допомагав змінити пропорції тіла, і на нього "косилися навіть таксисти, які доставляли йому алкоголь".

Додали і коментар таксиста, де той розповідає, що волосся "Ломакіна" виглядало дуже неприродньо, що він пропонував таксисту випити та запитував, чи той має знайомих, які "можуть з ним випити і мало говорять".

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"Ломакін" нібито стежив за будівлями силових структур, великими підприємствами, залізничним вокзалом і домівками керівництва силового блоку і посадовців з метою організувати теракт. Вибуховий пристрій він буцімто мав зібрати на території Білорусі сам.

Стверджують, що у березні він купив безпровідний дверний дзвінок, який спрацьовує на відстані 100 метрів, та ще один з 5-метровим проводом "для підготовки дистанційного підриву", купив "12 метрів арматури" на металопрокаті, які мали стати елементами ураження під час вибуху. У нього нібито були схрони з вибухівкою, автоматом Калашникова та гранатами.

Далі в сюжеті розповіли, що 18 березня "шпигун-терорист" забрав у квартиру АК з патронами і гранатами, які мав у схроні неподалік Гродна, а 19 березня силовики прийшли штурмувати її. "Ломакін" нібито забарикадувався та спробував чинити опір зі зброєю, яку мав. Телеканал наводить детальний опис того, як відбувалася сутичка – із підривом гранати і пострілами з АК. Пораненого "терориста" нібито намагалися рятувати, але він помер по дорозі в лікарню.

На 21-23 березня "Ломакін" мав заброньовану квартиру у Гомелі, а звідти нібито планував виїхати в Україну.

У КГБ заявили, що під час обшуку у квартирі виявили "автомат АК-74, два магазини до нього, гранату Ф1, 26 шматків арматури, дверний дзвінок з радіокеруванням, паспорт іноземного громадянина з ознаками підробки і парик".

В об’єднанні колишніх білоруських силовиків BYPOL вважають події "інсценуванням" білоруських спецслужб.

Нагадаємо, 19 березня Комітет держбезпеки Білорусі заявив про загибель під час затримання іноземця, який нібито планував теракт.