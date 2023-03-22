ГосСМИ Беларуси: убитого при задержании "террориста" заслали из Польши, он должен был сбежать в Украину

В эфире государственных телеканалов Беларуси вышли подробные сюжеты о якобы иностранце-террористе, погибшем при попытке задержания в Гродно несколько дней назад - утверждают, что он якобы прибыл из Польши, а дальше должен был ехать в Украину.

Как пишет "Европейская правда", перевод сюжетов ОНТ и СТВ публикует Zerkalo.io.

Убитый во время штурма квартиры в Гродно человек якобы имел российский паспорт на имя Алексея Ломакина, однако отпечатков пальцев мужчины не нашли ни в российской, ни в белорусской базе данных. Представитель белорусского Госкомитета судебных экспертиз в комментарии для сюжета сказал, что сам бланк паспорта - настоящий, а данные изменили путем отклеивания ламинирующего слоя и вставки под него новой страницы с другими данными, которую распечатали на принтере.

"Ломакин" якобы прибыл с территории Польши, при этом за короткое время сменил несколько адресов: 24-28 февраля был в Могилеве, с 1 марта на короткое время - в Минске, почти сразу после этого переехал в Гродно, где и арендовал квартиру, которую в итоге штурмовали силовики.

В телесюжетах рассказывают, что "Ломакин" якобы использовал нелепые грим, парик и одежду, которая помогала изменить пропорции тела, и на него "косились даже таксисты, доставлявшие ему алкоголь".

Добавили и комментарий таксиста, который рассказывает, что волосы "Ломакина" выглядели очень неестественно, что он предлагал таксисту выпить и спрашивал, есть ли у того знакомые, которые "могут с ним выпить и мало говорят".

"Ломакин" якобы следил за зданиями силовых структур, крупными предприятиями, железнодорожным вокзалом и домами руководства силового блока и чиновников с целью организовать теракт. Взрывное устройство он якобы должен был собрать на территории Беларуси сам.

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Утверждают, что в марте он купил беспроводной дверной звонок, который срабатывает на расстоянии 100 метров, и еще один с 5-метровым проводом "для подготовки дистанционного подрыва", купил "12 метров арматуры" на металлопрокате, которые должны были стать элементами поражения при взрыве. У него якобы были схроны со взрывчаткой, автоматом Калашникова и гранатами.

Далее в сюжете рассказали, что 18 марта "шпион-террорист" забрал в квартиру АК с патронами и гранатами, которые хранились в тайнике недалеко от Гродно, а 19 марта силовики пришли штурмовать ее. "Ломакин" якобы забаррикадировался и попытался сопротивляться с оружием. Телеканал приводит детальное описание того, как происходила столкновение - с подрывом гранаты и выстрелами из АК. Раненого "террориста" якобы пытались спасти, но он умер по дороге в больницу.

На 21-23 марта у "Ломакина" была забронирована квартира в Гомеле, а оттуда он якобы планировал выехать в Украину.

В КГБ заявили, что при обыске в квартире обнаружили "автомат АК-74, два магазина к нему, гранату Ф1, 26 кусков арматуры, дверной звонок с радиоуправлением, паспорт иностранного гражданина с признаками подделки и парик".

В объединении бывших белорусских силовиков BYPOL считают события "инсценировкой" белорусских спецслужб.

Напомним, 19 марта Комитет госбезопасности Беларуси заявил о гибели при задержании иностранца, который якобы планировал теракт.