У Києві поруч з дитячим майданчиком від вибуху гранати загинув чоловік – поліція
Середа, 22 березня 2023, 09:45
В Подільському районі Києва загинув 29-річний чоловік, в руках якого здетонувала граната, поліція встановлює обставини.
Джерело: пресслужба ГУ Нацполіції в Києві
Дослівно: "Сьогодні вранці до поліції Києва надійшла інформація про те, що на провулку Квітневому було чутно вибух та в подальшому виявлено тіло невідомого із тілесними ушкодженнями".
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Деталі: Попередньо поліцейські встановили, що в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, через що він загинув на місці.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство.
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