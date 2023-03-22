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У Києві поруч з дитячим майданчиком від вибуху гранати загинув чоловік – поліція

Станіслав ПогоріловСереда, 22 березня 2023, 10:45
У Києві поруч з дитячим майданчиком від вибуху гранати загинув чоловік – поліція
Фото: пресслужба Нацполіції в Києві

В Подільському районі Києва загинув 29-річний чоловік, в руках якого здетонувала граната, поліція встановлює обставини.

Джерело: пресслужба ГУ Нацполіції в Києві

Дослівно: "Сьогодні вранці до поліції Києва надійшла інформація про те, що на провулку Квітневому було чутно вибух та в подальшому виявлено тіло невідомого із тілесними ушкодженнями".

 

Деталі: Попередньо поліцейські встановили, що в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, через що він загинув на місці.

 

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство.

Теми: Київнадзвичайна подія
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