В Киеве рядом с детской площадкой от взрыва гранаты погиб мужчина - полиция

В Подольском районе Киева погиб 29-летний мужчина, в руках которого сдетонировала граната, полиция устанавливает обстоятельства.

Источник: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

Дословно: "Сегодня утром в полицию Киева поступила информация о том, что в переулке Квитневом был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружено тело неизвестного с телесными повреждениями".

Детали: Предварительно полицейские установили, что в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, из-за чего он погиб на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по статье умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство.