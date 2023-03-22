В Киеве рядом с детской площадкой от взрыва гранаты погиб мужчина - полиция
Среда, 22 марта 2023, 10:45
В Подольском районе Киева погиб 29-летний мужчина, в руках которого сдетонировала граната, полиция устанавливает обстоятельства.
Источник: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве
Дословно: "Сегодня утром в полицию Киева поступила информация о том, что в переулке Квитневом был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружено тело неизвестного с телесными повреждениями".
Детали: Предварительно полицейские установили, что в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, из-за чего он погиб на месте.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по статье умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство.