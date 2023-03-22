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В Киеве рядом с детской площадкой от взрыва гранаты погиб мужчина - полиция

Станислав ПогориловСреда, 22 марта 2023, 10:45
В Киеве рядом с детской площадкой от взрыва гранаты погиб мужчина - полиция
Фото: пресс-служба Нацполиции в Киеве

В Подольском районе Киева погиб 29-летний мужчина, в руках которого сдетонировала граната, полиция устанавливает обстоятельства.

Источник: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

Дословно: "Сегодня утром в полицию Киева поступила информация о том, что в переулке Квитневом был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружено тело неизвестного с телесными повреждениями".

 

Детали: Предварительно полицейские установили, что в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, из-за чего он погиб на месте.

 

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по статье умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство.

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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