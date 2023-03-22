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ЄС планує спецмісію до Молдови, щоб допомогти їй стати стійкішою до гібридних загроз

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 11:35

ЄС планує спеціальну цивільну місію до Молдови, метою якої буде сприяти підвищенню стійкості країни до гібридних загроз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у своєму виступі на Форумі з питань оборони і безпеки ім. Шумана у Брюсселі. 

Боррель побіжно згадав про плани створити цивільну місію ЄС для Молдови, говорячи про адаптацію моделі цивільних місій Євросоюзу загалом і наводячи приклади переважно з Африки. 

"Ми хочемо більш системно застосовувати модель "навчати й оснащувати", а не лише пропонувати навчання. Цей підхід показав хороші результати у Нігері й Сомалі. Зараз ми готуємо нову місію – для Республіки Молдова, щоб посилити спроможність країни протидіяти гібридним загрозам", - сказав Боррель, не наводячи жодних інших деталей. 

Він додав також, що ЄС хоче зробити у своїх місіях більший акцент на запобіганні кризових ситуацій, замість того, щоб реагувати вже після появи проблеми. 

Ще на початку березня молдовські видання звернули увагу на публікацію Welt am Sonntag – від джерел у дипломатичних колах журналісти дізналися, що ЄС планує створити безпекову цивільну місію для Молдови і вона може запрацювати вже на початку літа.

Консультувати молдовських колег будуть європейські фахівці з поліції, митної служби, юстиції, фахівці з боротьби з кібератаками та дезінформацією.  

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше цього місяця міністр оборони Молдови сказав, що країні не загрожує "безпосередня військова небезпека", але Росія веде проти Молдови гібридну війну задля повалення влади. 

Теми: ЄвропаМолдова
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