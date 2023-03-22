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ЄС планує спецмісію до Молдови, щоб допомогти їй стати стійкішою до гібридних загроз

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 10:35

ЄС планує спеціальну цивільну місію до Молдови, метою якої буде сприяти підвищенню стійкості країни до гібридних загроз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у своєму виступі на Форумі з питань оборони і безпеки ім. Шумана у Брюсселі. 

Боррель побіжно згадав про плани створити цивільну місію ЄС для Молдови, говорячи про адаптацію моделі цивільних місій Євросоюзу загалом і наводячи приклади переважно з Африки. 

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"Ми хочемо більш системно застосовувати модель "навчати й оснащувати", а не лише пропонувати навчання. Цей підхід показав хороші результати у Нігері й Сомалі. Зараз ми готуємо нову місію – для Республіки Молдова, щоб посилити спроможність країни протидіяти гібридним загрозам", - сказав Боррель, не наводячи жодних інших деталей. 

Він додав також, що ЄС хоче зробити у своїх місіях більший акцент на запобіганні кризових ситуацій, замість того, щоб реагувати вже після появи проблеми. 

Ще на початку березня молдовські видання звернули увагу на публікацію Welt am Sonntag – від джерел у дипломатичних колах журналісти дізналися, що ЄС планує створити безпекову цивільну місію для Молдови і вона може запрацювати вже на початку літа.

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Консультувати молдовських колег будуть європейські фахівці з поліції, митної служби, юстиції, фахівці з боротьби з кібератаками та дезінформацією.  

Нагадаємо, раніше цього місяця міністр оборони Молдови сказав, що країні не загрожує "безпосередня військова небезпека", але Росія веде проти Молдови гібридну війну задля повалення влади. 

Темы: ЕвропаМолдова
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