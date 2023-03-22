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Повітряні сили про відстеження ТГ-каналами руху ракет і дронів РФ: Злочин проти України

Валентина РоманенкоСереда, 22 березня 2023, 11:47
Повітряні сили про відстеження ТГ-каналами руху ракет і дронів РФ: Злочин проти України
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО - МЕДІАЦЕНТР УКРАЇНА-УКРІНФОРМ

Повітряні сили попередили про кримінальну відповідальність адміністрації телеграм-каналів, які надають ворогу інформацію про розташування української ППО та її слабкі місця.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ви бачите, яка кількість телеграм-каналів нині створена. Хто їх контролює, це надзвичайно важливе питання, воно зрештою станом на зараз потребує особливого контролю. Йдеться не про офіційні ТГ-канали керівників (місцевої влади –ред.), а ті, що інформують про рух ворожих ракет, "Шахедів" і т.д.

Хотів би зазначити, що найближчим часом, можливо, буде ухвалено серйозні рішення, можливі і кримінальні справи, якщо буде підстава для цього. Тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет, є скриншоти з системи "Віраж планшет", як вони їх отримують це ще окрема розмова. На тих скриншотах вказується час і місце перебування (ворожих) дронів або їхнє зникнення з радарів.

Хочу попередити адміністраторів цих ТГ-каналів, що це – злочин проти України, інформування ворога. Будуть вживатися певні заходи, матеріал передано у відповідні органи.

Деталі: Ігнат наголосив, що виставляти скриншоти і повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів – не можна. Таку інформацію Росія враховує при плануванні наступних ракетних атак.

Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударвійнаППО
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