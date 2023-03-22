Воздушные силы об отслеживании ТГ-каналами движения ракет и дронов РФ: Преступление против Украины

Воздушные силы предупредили об уголовной ответственности администрации телеграмм-каналов, которые предоставляют врагу информацию о расположении украинской ПВО и ее слабых местах.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вы видите, какое количество телеграмм-каналов сейчас создано. Кто их контролирует, это очень важный вопрос, он в конце концов по состоянию на сейчас требует особого контроля. Речь идет не об официальных ТГ-каналах руководителей (местной власти -ред.), а тех, которые информируют о движении вражеских ракет, "Шахедов" и т.д.

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Хотел бы отметить, что в ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого. Потому что некоторые телеграм-каналы в режиме реального времени подают информацию о движении БПЛА и ракет, есть скриншоты из системы "Вираж планшет", как они их получают это еще отдельный разговор. На таких скриншотах указывается время и место пребывания (вражеских) дронов или их исчезновение с радаров.

Хочу предупредить администраторов этих ТГ-каналов, что это - преступление против Украины, информирование врага. Будут приниматься определенные меры, материалы переданы в соответствующие органы".

Детали: Игнат отметил, что выставлять скриншоты и сообщать в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов - нельзя. Такую информацию Россия учитывает при планировании следующих ракетных атак.