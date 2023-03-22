Росіяни влучили ракетами у дві багатоповерхівки в Запоріжжі

У Запоріжжі російські ракети пошкодили два будинки, фото Офісу генпрокурора

Російські війська 22 березня обстріляли місто Запоріжжя, пошкодили ракетами дві багатоповерхівки, постраждали два десятки людей.

Джерело: "Суспільне Запоріжжя", Запорізька ОВА, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, голова Офісу президента Андрій Єрмак, відео від президента, Офіс генерального прокурора

Деталі: Об 11:20 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Запоріжжі пролунав вибух. За 20 хвилин у місті Запоріжжя пролунали повторні вибухи, а за 10 хвилин – ще один.

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Голова ОП повідомив: "Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем – житлові будинки, також острів Хортиця".

Оновлення: Запорізька ОВА повідомила, що дві російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку.

Секретар міськради Куртєв повідомив, що під обстріл потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми.

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За даними Куртєва, станом на 13:34 відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро – у середньому). Ще 5-ро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту.

Одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула.

Станом на 13:59 у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини – у важкому стані, 19 – у середньому, 3 – у легкому (з них двоє дітей).

Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється.

Фото ЗОВА

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22 березня близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет, тип яких встановлюється.

Одна з ракет поцілила між двома багатоповерхівками, в яких частково зруйновано квартири, балкони, пошкоджено дахи та вибито вікна.

Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено інші розташовані поруч житлові будинки, автівки та інші об’єкти цивільної інфраструктури міста.

Попередньо постраждало більше 20 людей, серед них троє дітей, зазначили в прокуратурі.

У Запорізькій області повітряна тривога тривала з 08:41, ненадовго переривалася, але атака тривала знову.

Запорізька ОВА об 11:20 закликала: "Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України".