Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне попали ракетами в две многоэтажки в Запорожье

Елена РощинаСреда, 22 марта 2023, 11:56
Россияне попали ракетами в две многоэтажки в Запорожье
В Запорожье российские ракеты повредили два дома, фото Офиса генпрокурора

Российские войска 22 марта обстреляли город Запорожье, повредили ракетами две многоэтажки, пострадали два десятка людей. 

Источник: "Суспільне Запоріжжя", Запорожская ОГА, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, глава Офиса президента Андрей Ермак, видео от президента, Офис генерального прокурора

Детали: В 11:20 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Запорожье прогремел взрыв. Через 20 минут в городе Запорожье прогремели повторные взрывы, а через 10 минут – еще один.

Глава ОП сообщил: "Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица".

 
 

Обновление: Запорожская ОГА сообщила, что две российские ракеты попали в жилую многоэтажку.

Секретарь горсовета Куртев сообщил, что под обстрел попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. 

ВИДЕО ДНЯ

По данным Куртева, по состоянию на 13:34 известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находится в тяжелом состоянии, семеро – в среднем). Еще 5-ро человек получили медицинскую помощь на месте прилета. 

Один пострадавший человек, который находился в тяжелом состоянии, погиб. 

По состоянию на 13:59 в больницах находится 25 человек. 3 человека – в тяжелом состоянии, 19 – в среднем, 3 – в легком (из них двое детей).

Информация о масштабах разрушений уточняется.

 
Фото ЗОВА

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет, тип которых устанавливается. 

Одна из ракет попала между двумя многоэтажками, в которых частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна. 

Также взрывной волной и обломками повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры города.

 

Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей, отметили в прокуратуре.

 

В Запорожской области воздушная тревога длилась с 08:41, ненадолго прерывалась, но атака продолжалась снова.

Запорожская ОВА в 11:20 призывала: "Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины".

Темы: Запорожьевойнавзрывракетный удар
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Зеленский приехал под Бахмут и наградил его защитников
Зеленский обнародовал видео попадания ракеты РФ в многоэтажку Запорожья
Россия снимает с хранения и отправляет на фронт танки 1950-х годов - CIT
Атака "Шахедов" на Ржищев: количество жертв возросло до 7
Последние новости
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
20:42
Зеленский уволил с должности советника министра Камышина: советовал всего 20 дней
20:23
К проекту совместного производства снарядов для Украины привлечены уже 20 стран – Кулеба
Все новости...