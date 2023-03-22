Россияне попали ракетами в две многоэтажки в Запорожье

В Запорожье российские ракеты повредили два дома, фото Офиса генпрокурора

Российские войска 22 марта обстреляли город Запорожье, повредили ракетами две многоэтажки, пострадали два десятка людей.

Источник: "Суспільне Запоріжжя", Запорожская ОГА, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, глава Офиса президента Андрей Ермак, видео от президента, Офис генерального прокурора

Детали: В 11:20 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Запорожье прогремел взрыв. Через 20 минут в городе Запорожье прогремели повторные взрывы, а через 10 минут – еще один.

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Глава ОП сообщил: "Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица".

Обновление: Запорожская ОГА сообщила, что две российские ракеты попали в жилую многоэтажку.

Секретарь горсовета Куртев сообщил, что под обстрел попали два девятиэтажных дома с мирными людьми.

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По данным Куртева, по состоянию на 13:34 известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находится в тяжелом состоянии, семеро – в среднем). Еще 5-ро человек получили медицинскую помощь на месте прилета.

Один пострадавший человек, который находился в тяжелом состоянии, погиб.

По состоянию на 13:59 в больницах находится 25 человек. 3 человека – в тяжелом состоянии, 19 – в среднем, 3 – в легком (из них двое детей).

Информация о масштабах разрушений уточняется.

Фото ЗОВА

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет, тип которых устанавливается.

Одна из ракет попала между двумя многоэтажками, в которых частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна.

Также взрывной волной и обломками повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры города.

Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей, отметили в прокуратуре.

В Запорожской области воздушная тревога длилась с 08:41, ненадолго прерывалась, но атака продолжалась снова.

Запорожская ОВА в 11:20 призывала: "Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины".