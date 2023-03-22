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Президентка Європарламенту і генпрокурор України зустрілися у Брюсселі

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 10:58

Президентка Європарламенту Роберта Метсола зустрілася з генпрокурором України Андрієм Костіним у Брюсселі, вони обговорили притягнення Росії до відповідальності за війну і скоєні злочини.

Як пише "Європейська правда", про це Метсола повідомила у своєму Twitter.

Вона зазначила, що зустріч відбулася у Європарламенті – у продовження розмови під час їхньої зустрічі у Львові раніше у березні.

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"Ми погодилися продовжувати скоординовані зусилля, щоби забезпечити відповідальність за кожен скоєний злочин", - зазначила Роберта Метсола.

Як повідомлялося, напередодні президентка Європарламенту і глава МЗС України Дмитро Кулеба провели телефонну розмову, ключовою темою якої було створення трибуналу щодо скоєного РФ злочину агресії.

Раніше міністр закордонних справ повідомляв, що у групі держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, працюють вже 33 держави

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Як відомо, 2 березня 2022 року Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії

Про те, як може вплинути на ці плани ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, читайте у статті Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: Європа
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