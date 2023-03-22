Президентка Європарламенту і генпрокурор України зустрілися у Брюсселі

Президентка Європарламенту Роберта Метсола зустрілася з генпрокурором України Андрієм Костіним у Брюсселі, вони обговорили притягнення Росії до відповідальності за війну і скоєні злочини.

Як пише "Європейська правда", про це Метсола повідомила у своєму Twitter.

Вона зазначила, що зустріч відбулася у Європарламенті – у продовження розмови під час їхньої зустрічі у Львові раніше у березні.

"Ми погодилися продовжувати скоординовані зусилля, щоби забезпечити відповідальність за кожен скоєний злочин", - зазначила Роберта Метсола.

Як повідомлялося, напередодні президентка Європарламенту і глава МЗС України Дмитро Кулеба провели телефонну розмову, ключовою темою якої було створення трибуналу щодо скоєного РФ злочину агресії.

Раніше міністр закордонних справ повідомляв, що у групі держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, працюють вже 33 держави.

Як відомо, 2 березня 2022 року Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

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Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

Про те, як може вплинути на ці плани ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, читайте у статті Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.