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Президент Европарламента и генпрокурор Украины встретились в Брюсселе

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 10:58

Президент Европарламента Роберта Метсола встретилась с генпрокурором Украины Андреем Костиным в Брюсселе, они обсудили привлечение России к ответственности за войну и совершенные преступления.

Как пишет "Европейская правда", об этом Метсола сообщила в своем Twitter.

Она отметила, что встреча состоялась в Европарламенте - в продолжение разговора во время их встречи во Львове ранее в марте.

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"Мы согласились продолжать скоординированные усилия, чтобы обеспечить ответственность за каждое совершенное преступление", - отметила Роберта Метсола.

Как сообщалось, накануне президент Европарламента и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, ключевой темой которого было создание трибунала по совершенному РФ преступлению агрессии.

Ранее министр иностранных дел сообщал, что в группе государств, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, уже 33 государства.

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Как известно, 2 марта 2022 года Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.

О том, как может повлиять на эти планы ордер Международного уголовного суда на арест Путина, читайте в статье Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.

Темы: Европа
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