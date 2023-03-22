Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Европарламента и генпрокурор Украины встретились в Брюсселе

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 11:58

Президент Европарламента Роберта Метсола встретилась с генпрокурором Украины Андреем Костиным в Брюсселе, они обсудили привлечение России к ответственности за войну и совершенные преступления.

Как пишет "Европейская правда", об этом Метсола сообщила в своем Twitter.

Она отметила, что встреча состоялась в Европарламенте - в продолжение разговора во время их встречи во Львове ранее в марте.

"Мы согласились продолжать скоординированные усилия, чтобы обеспечить ответственность за каждое совершенное преступление", - отметила Роберта Метсола.

Как сообщалось, накануне президент Европарламента и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, ключевой темой которого было создание трибунала по совершенному РФ преступлению агрессии.

Ранее министр иностранных дел сообщал, что в группе государств, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, уже 33 государства.

Как известно, 2 марта 2022 года Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

ВИДЕО ДНЯ

В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.

О том, как может повлиять на эти планы ордер Международного уголовного суда на арест Путина, читайте в статье Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.

Темы: Европа
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Европа
ЄС планує спецмісію до Молдови, щоб допомогти їй стати стійкішою до гібридних загроз
В Польше объяснили, почему не подписались под совместными закупками боеприпасов для Украины
Зеленский: Имеем несколько важных оборонных решений
Последние новости
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
20:42
Зеленский уволил с должности советника министра Камышина: советовал всего 20 дней
20:23
К проекту совместного производства снарядов для Украины привлечены уже 20 стран – Кулеба
Все новости...