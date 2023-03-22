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Глава МЗС Австрії: Думати, що Росії більше не буде і ми зможемо в усьому відокремитися - маячня

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 11:23
Глава МЗС Австрії: Думати, що Росії більше не буде і ми зможемо в усьому відокремитися - маячня
Александр Шалленберг, скриншот

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що Росія завжди залишатиметься важливою для Європи та вважає, що думати інакше - це омана.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, пише "Європейська правда".

Шалленберг також виступив на захист другого за величиною банку країни, Raiffeisen Bank International, заявивши, що нерозумно виділяти цього кредитора за ведення бізнесу в Росії, в той час як багато інших західних компаній роблять те саме.

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"Думати, що Росії більше не буде і ми зможемо відокремитися від неї в усіх сферах, - це маячня", - сказав Шалленберг, додавши, що Австрія послабить зв'язки, але це "не може статися відразу".

"Достоєвський і Чайковський залишаються частиною європейської культури, подобається нам це чи ні. Вона залишиться нашим найбільшим сусідом. Вона залишиться другою за величиною ядерною державою у світі", - додав міністр.

Шалленберг зробив свої коментарі після того, як на початку цього року американський орган із санкцій розпочав розслідування щодо Raiffeisen з приводу його бізнесу, пов'язаного з Росією, що посилило увагу до австрійського кредитора.

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Райффайзен глибоко вкоренився в Росії і є одним із двох іноземних банків у списку 13 системоутворюючих установ, складеному російським центральним банком.

Шалленберг заявив, що саме Австрія повинна забезпечувати дотримання санкцій, і вказав на інші західні банки, які ведуть бізнес у Росії.

"Давайте будемо реалістами. 91% західних компаній все ще перебувають у Росії і роблять те, що розумно: вичікування, стримування. У Росії є достатньо американських банків, один із них із назвою Bank of America", - сказав Шалленберг.

Нагадаємо, Австрія оголосила про приєднання до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Крім того, Австрія бере участь у проєкті зі спільної закупівлі боєприпасів для допомоги Україні.

Теми: АвстріяРосія
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