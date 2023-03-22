Глава МИД Австрии: Думать, что России больше не будет и мы сможем во всем отделиться - бред
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Россия всегда будет оставаться важной для Европы, и считает бредом, когда кто-то думает иначе.
Об этом он сказал в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".
"Думать, что России больше не будет и мы сможем отделиться от нее во всех сферах, - это бред", - сказал Шалленберг.
Министр добавил, что Австрия ослабит связи с РФ, но, по его словам, это не может произойти в одночасье.
"Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она (Россия. - Ред.) останется нашим крупнейшим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире", - пояснил министр свою позицию.
Шалленберг также выступил в защиту второго по величине банка страны, Raiffeisen Bank International. Он сказал, что глупо сосредотачивать внимание на этом банке за ведение им бизнеса в России, поскольку многие другие западные компании тоже работают на территории Российской Федерации.
Шалленберг сделал свои комментарии после того, как в начале этого года американский орган по санкциям начал расследование в отношении Raiffeisen по поводу его бизнеса, связанного с Россией.
Raiffeisen глубоко укоренился в России и является одним из двух иностранных банков в списке 13 системообразующих учреждений, составленном российским Центральным банком.
Шалленберг заявил, что именно Австрия должна обеспечивать соблюдение санкций, и указал на другие западные банки, которые ведут бизнес в России.
"Давайте будем реалистами. 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: выжидание, сдерживание. В России есть достаточно американских банков, один из них с названием Bank of America", - сказал Шалленберг.
Напомним, Австрия объявила о присоединении к группе государств, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Кроме того, Австрия участвует в проекте по совместной закупке боеприпасов для помощи Украине.