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Глава МИД Австрии: Думать, что России больше не будет и мы сможем во всем отделиться - бред

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 11:23
Глава МИД Австрии: Думать, что России больше не будет и мы сможем во всем отделиться - бред
Александр Шалленберг, скриншот

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Россия всегда будет оставаться важной для Европы, и считает бредом, когда кто-то думает иначе.

Об этом он сказал в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

"Думать, что России больше не будет и мы сможем отделиться от нее во всех сферах, - это бред", - сказал Шалленберг.

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Министр добавил, что Австрия ослабит связи с РФ, но, по его словам, это не может произойти в одночасье.

"Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она (Россия. - Ред.) останется нашим крупнейшим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире", - пояснил министр свою позицию.

Шалленберг также выступил в защиту второго по величине банка страны, Raiffeisen Bank International. Он сказал, что глупо сосредотачивать внимание на этом банке за ведение им бизнеса в России, поскольку многие другие западные компании тоже работают на территории Российской Федерации.

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Шалленберг сделал свои комментарии после того, как в начале этого года американский орган по санкциям начал расследование в отношении Raiffeisen по поводу его бизнеса, связанного с Россией.

Raiffeisen глубоко укоренился в России и является одним из двух иностранных банков в списке 13 системообразующих учреждений, составленном российским Центральным банком.

Шалленберг заявил, что именно Австрия должна обеспечивать соблюдение санкций, и указал на другие западные банки, которые ведут бизнес в России.

"Давайте будем реалистами. 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: выжидание, сдерживание. В России есть достаточно американских банков, один из них с названием Bank of America", - сказал Шалленберг.

Напомним, Австрия объявила о присоединении к группе государств, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Кроме того, Австрия участвует в проекте по совместной закупке боеприпасов для помощи Украине.

Темы: АвстрияРосcия
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