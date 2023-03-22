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В результаті спецоперації на півдні ССО знищили ЗРК "Стріла-10"

Валентина РоманенкоСереда, 22 березня 2023, 12:31
В результаті спецоперації на півдні ССО знищили ЗРК Стріла-10
ілюстративне фото ССО

Підрозділи Сил спецоперацій ЗСУ знищили на південному напрямку зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" та плавучий транспортер середній російських окупантів.

Джерело: пресслужба ССО, речник відомства Олександр Кіндратенко в коментарі "Українській правді"

Деталі: На Херсонському напрямку в ході розвідки місцевості оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявили замасковані позиції техніки окупантів.

З використанням дронів "зі скидами" та завдяки вмілим діям українських воїнів ворожу техніку було знищено. Речник ССО пояснив особливості ЗРК "Стріла" та нинішньої спецоперації.

Пряма мова: "Знищено зенітний ракетний комплекс, який призначено для знищення цілей на малих висотах (до 3,5 кілометра). Він зазвичай вистежує наші дрони-камікадзе, безпілотники, і може також збивати літаки і гвинтокрили. Ворог досить якісно ховає таку техніку.

Нашими бійцями було проведено колосальну роботу: знайти, непомітно підлетіти, вирахувати час, зміну підрозділів, які забезпечують роботу ЗРК. Ціль було знищено вночі, наслідки зафіксувала аеророзвідка вдень".

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Теми: ССОвійна
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