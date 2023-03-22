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В результате спецоперации на юге ССО уничтожили ЗРК "Стрела-10"

Валентина РоманенкоСреда, 22 марта 2023, 12:31
В результате спецоперации на юге ССО уничтожили ЗРК Стрела-10
иллюстративное фото ССО

Подразделения Сил спецопераций ВСУ уничтожили на южном направлении зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и плавучий транспортер средний российских оккупантов.

Источник: пресс-служба ССО, спикер ведомства Александр Киндратенко в комментарии "Украинской правде"

Детали: На Херсонском направлении в ходе разведки местности операторы одного из подразделений Сил специальных операций обнаружили замаскированные позиции техники оккупантов.

С использованием дронов "со сбросами" и благодаря умелым действиям украинских воинов вражеская техника была уничтожена. Спикер ССО объяснил особенности ЗРК "Стрела" и нынешней спецоперации.

Прямая речь: "Уничтожен зенитный ракетный комплекс, который предназначен для уничтожения целей на малых высотах (до 3,5 километра). Он обычно выслеживает наши дроны-камикадзе, беспилотники, и может также сбивать самолеты и вертолеты. Враг достаточно качественно прячет такую технику.

Нашими бойцами была проведена колоссальная работа: найти, незаметно подлететь, вычислить время, смену подразделений, которые обеспечивают работу ЗРК. Цель была уничтожена ночью, последствия зафиксировала аэроразведка днем".

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Темы: ССОвойна
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