Місцевого депутата з Херсонщини підозрюють у замаху на вбивство

Депутат однієї з місцевих рад Бериславського району Херсонської області ледь не застрелив свого знайомого під час застілля, його підозрюють у замаху на вбивство.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, у березні 2023 року підозрюваний гостював у знайомого. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт і гість вистрелив у господаря з автоматичної зброї. Куля влучила у вікно, зачепивши тім’яну область голови потерпілого та завдавши йому тілесних ушкоджень.

Запобігти фатальному наслідку допоміг опір потерпілого та його дружини.

З місця події правоохоронці вилучили зброю та патрони, які скерували на експертне дослідження.

Депутату місцевої ради Бериславського району інкримінують незакінчений замах на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі підозрюваний затриманий. Йому оголошено про підозру.