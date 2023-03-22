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Місцевого депутата з Херсонщини підозрюють у замаху на вбивство

"Українська правда"Середа, 22 березня 2023, 11:37

Депутат однієї з місцевих рад Бериславського району Херсонської області ледь не застрелив свого знайомого під час застілля, його підозрюють у замаху на вбивство. 

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, у березні 2023 року підозрюваний гостював у знайомого. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт і гість вистрелив у господаря з автоматичної зброї. Куля влучила у вікно, зачепивши тім’яну область голови потерпілого та завдавши йому тілесних ушкоджень.

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Запобігти фатальному наслідку допоміг опір потерпілого та його дружини.

З місця події правоохоронці вилучили зброю та патрони, які скерували на експертне дослідження.

Депутату місцевої ради Бериславського району інкримінують незакінчений замах на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

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Наразі підозрюваний затриманий. Йому оголошено про підозру.

Теми: Херсонська областькриміналпрокуратура
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