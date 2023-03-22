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Местного депутата с Херсонщины подозревают в покушении на убийство

"Украинская правда"Среда, 22 марта 2023, 12:37

Депутат одного из местных советов Бериславского района Херсонской области едва не застрелил своего знакомого во время застолья, его подозревают в покушении на убийство. 

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, в марте 2023 года подозреваемый гостил у знакомого. Во время застолья между мужчинами возник конфликт и гость выстрелил в хозяина из автоматического оружия. Пуля попала в окно, задев теменную область головы потерпевшего и нанеся ему телесные повреждения.

Предотвратить фатальный исход помогло сопротивление потерпевшего и его жены.

С места происшествия правоохранители изъяли оружие и патроны, которые направили на экспертное исследование.

Депутату местного совета Бериславского района инкриминируют незаконченное покушение на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

 

Сейчас подозреваемый задержан. Ему объявлено о подозрении.

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Темы: Херсонская областькриминалпрокуратура
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