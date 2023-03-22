Глав МЗС Британії: передача Україні снарядів зі збідненим ураном не є ядерною ескалацією

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наполягає на відсутності ядерної ескалації у війні в Україні.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда"

Клеверлі виступив із заявою після того, як президент Росії Владімір Путін розкритикував план Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

"Ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання - це Росія. Немає ніякої загрози для Росії, мова йде виключно про допомогу Україні в її захисті", - сказав він.

У понеділок Британія підтвердила, що постачатиме Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Цей матеріал використовується в озброєнні, оскільки з ним легше пробивати броню.

Збіднений уран - відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану.

Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема, у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах.

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Нагадаємо, Україна отримає від Великої Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.