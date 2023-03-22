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Глав МЗС Британії: передача Україні снарядів зі збідненим ураном не є ядерною ескалацією

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 12:07

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наполягає на відсутності ядерної ескалації у війні в Україні.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда"

Клеверлі виступив із заявою після того, як президент Росії Владімір Путін розкритикував план Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

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"Ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання - це Росія. Немає ніякої загрози для Росії, мова йде виключно про допомогу Україні в її захисті", - сказав він.

У понеділок Британія підтвердила, що постачатиме Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Цей матеріал використовується в озброєнні, оскільки з ним легше пробивати броню.

Збіднений уран - відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану.

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Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема, у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах. 

Нагадаємо, Україна отримає від Великої Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.

Теми: Велика БританіяМЗС
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