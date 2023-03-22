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Глава МИД Британии: передача Украине снарядов с обедненным ураном не будет ядерной эскалацией

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 12:07

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли настаивает на отсутствии ядерной эскалации в войне в Украине в связи с передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда"

Клеверли выступил с заявлением после того, как президент России Владимир Путин раскритиковал план Британии предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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"Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах - это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о помощи Украине в ее защите", - сказал он.

В понедельник Великобритания подтвердила, что будет поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. Этот материал используется в вооружении, поскольку с ним легче пробивать броню.

Обедненный уран - отходы процесса обогащения урана, который заключается в выделении изотопа урана-235 из природного урана.

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Благодаря высокой плотности обедненный уран также используется в броне военной техники, в частности, в танках M1 Abrams, и в бронебойных снарядах.

Напомним, Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем Лондон обещал изначально.

Темы: ВеликобританияМИД
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