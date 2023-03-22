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Стало відомо про 17 потерпілих і одного загиблого від ракетного удару по Запоріжжю

Валентина Романенко, Ірина БалачукСереда, 22 березня 2023, 12:49
Стало відомо про 17 потерпілих і одного загиблого від ракетного удару по Запоріжжю
фото з ТГ Куртєва

За попередньою інформацією внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі постраждали 18 людей, 1 із них помер у лікарні.

Джерело: секретар міськради Анатолій Куртєв у Telegram, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі національного телемарафону, представник обласної адміністрації в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років).

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11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро - у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів".

Деталі: За даними Малашка, 1 потерпілий помер у медичному закладі. Пізніше це підтвердив і Куртєв.

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Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється.

На місці працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів.

Оновлено: Як уточнили УП в обласній адміністрації, ракета влучила у стик двох будинків. 

Наразі міська влада направить у будинок комісію, яка буде визначати подальшу придатність усіх помешкань до подальшого поживання. Там, де вибуховою хвилею винесли вікна, їх замінять. Мешканців квартир, де винесло стіни – відселять.

 
фото з ТГ ОВА

В ОВА зазначили, що місце для відселення є. Зокрема, є вільний житловий фонд у модульному містечку, яке будували ще у 2014-15 роках для переселенців. Воно наразі заповнене на приблизно 30%.

Також влада опрацьовує питання про надання компенсацій людям, чиє житло постраждало.

Теми: Запоріжжяракетний удар
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