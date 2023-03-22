Стало известно о 17 пострадавших и одном погибшем от ракетного удара по Запорожью

По предварительной информации в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье пострадали 18 человек, 1 умер в больнице.

Источник: секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram, председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире национального телемарафона, представитель областной администрации в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Под обстрел этой коварной сволочи попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет).

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11 взрослых госпитализированы (из них четверо находится в тяжелом состоянии, семеро - в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения".

Детали: По данным Малашко, 1 пострадавший скончался в медицинском учреждении. Позже это подтвердил и Куртев.

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Информация о масштабах разрушения уточняется.

На месте работают спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, работники соцзащиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров.

Обновлено: Как уточнили УП в областной администрации, ракета попала в стык двух домов.

Сейчас городские власти направят в дом комиссию, которая будет определять дальнейшую пригодность всех помещений к дальнейшему проживанию. Там, где взрывной волной вынесли окна, их заменят. Жителей квартир, где вынесло стены - отселят.

фото Из ТГ ОВА

В ОВА отметили, что место для отселения есть. В частности, есть свободный жилой фонд в модульном городке, который строили еще в 2014-15 годах для переселенцев. Он сейчас заполнен примерно на 30%.

Также власти прорабатывают вопрос о предоставлении компенсаций людям, чье жилье пострадало.