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Ударні гелікоптери і ракети: США запропонували Словаччині компенсацію за МіГ-29 для України

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 14:19
Ударні гелікоптери і ракети: США запропонували Словаччині компенсацію за МіГ-29 для України
MiG-29AS, фото Vzdušné sily OS SR

В уряді Словаччини заявили, що Сполучені Штати запропонували Братиславі великий пакет озброєння, більшу частину якого Штати оплатять зі своїх коштів як компенсацію за радянські винищувачі МіГ-29 та ЗРК, які Словаччина віддає Україні.

Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, пише "Європейська правда". 

Надь розповів, що Штати пропонують Словаччині 12 нових ударних гелікоптерів Bell AH-1Z Viper з супутнім обладнанням і програмою підготовки пілотів і техніків, а також понад 500 ракет AGM-114 Hellfire "повітря-земля". 

Загальна вартість цієї зброї перевищує 1 млрд доларів. Згідно з пропозицією, Словаччина з цієї суми повинна буде виплатити 340 млн доларів протягом 3-4 років, тоді як решту, близько 660 млн доларів, США покриють зі свого оборонного бюджету. 

Надь зазначив, що на гелікоптери є й інші претенденти, але Словаччині пропозицію надіслали першочергово – схоже, як певну компенсацію за затримку з винищувачами F-16.

"Це надзвичайно вигідна пропозиція, і це би суттєво збільшило оборонний потенціал Словаччини. Зараз у нас взагалі немає бойових гелікоптерів, тож це були би абсолютно нові для нас спроможності. Щойно МіГи та частину ЗРК "Куб" буде передано, ми будемо готові затвердити цю угоду", - розповів міністр.

Надь нагадав, що Словаччина має отримати також близько 200 млн євро компенсації з Європейського фонду миру за МіГи і близько 50 млн євро за ЗРК "Куб". 

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Відтак сукупно зі 660 млн доларів, які США готові покрити зі свого бюджету, сума компенсації для Словаччини від союзників за цю зброю для України перевищуватиме 900 млн євро.  

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29.

Таким чином, вже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки.

Теми: винищувачідопомога УкраїніСШАСловаччина
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