Ударные вертолеты и ракеты: США предложили Словакии компенсацию за МиГ-29 для Украины

В правительстве Словакии заявили, что Соединенные Штаты предложили Братиславе большой пакет вооружения, большую часть которого Штаты оплатят из своих средств в качестве компенсации за советские истребители МиГ-29 и ЗРК, которые Словакия отдает Украине.

Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь, пишет "Европейская правда".

Надь рассказал, что Штаты предлагают Словакии 12 новых ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper с сопутствующим оборудованием и программой подготовки пилотов и техников, а также более 500 ракет AGM-114 Hellfire "воздух-земля".

Общая стоимость этого оружия превышает 1 млрд долларов. Согласно предложению, Словакия из этой суммы должна будет выплатить 340 млн в течение 3-4 лет, тогда как остальное, около 660 млн, США покроют из своего оборонного бюджета.

Ярослав Надь отметил, что на вертолеты есть и другие претенденты, но Словакии предложение прислали в первую очередь - похоже, как определенную компенсацию за задержку с истребителями F-16.

"Это очень выгодное предложение и это существенно увеличило бы оборонный потенциал Словакии. Сейчас у нас вообще нет боевых вертолетов, поэтому это были бы совершенно новые для нас возможности. Как только МиГи и часть ЗРК "Куб" будут переданы, мы будем готовы утвердить это соглашение", - рассказал министр.

Надь напомнил, что Словакия должна получить также около 200 млн компенсации из Европейского фонда мира за МиГи и около 50 млн за ЗРК "Куб".

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Поэтому совокупно с 660 млн, которые США готовы покрыть из своего бюджета, сумма компенсации для Словакии от союзников за это оружие для Украины будет превышать 900 млн евро.

Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Братислава объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине в ближайшие дни четырех МиГ-29.

Таким образом, уже два государства НАТО публично пообещали предоставить Украине боевые самолеты.