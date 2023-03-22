Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ударные вертолеты и ракеты: США предложили Словакии компенсацию за МиГ-29 для Украины

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 13:19
Ударные вертолеты и ракеты: США предложили Словакии компенсацию за МиГ-29 для Украины
MiG-29AS, фото Vzdušné sily OS SR

В правительстве Словакии заявили, что Соединенные Штаты предложили Братиславе большой пакет вооружения, большую часть которого Штаты оплатят из своих средств в качестве компенсации за советские истребители МиГ-29 и ЗРК, которые Словакия отдает Украине.

Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь, пишет "Европейская правда".

Надь рассказал, что Штаты предлагают Словакии 12 новых ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper с сопутствующим оборудованием и программой подготовки пилотов и техников, а также более 500 ракет AGM-114 Hellfire "воздух-земля".

Реклама:

Общая стоимость этого оружия превышает 1 млрд долларов. Согласно предложению, Словакия из этой суммы должна будет выплатить 340 млн в течение 3-4 лет, тогда как остальное, около 660 млн, США покроют из своего оборонного бюджета.

Ярослав Надь отметил, что на вертолеты есть и другие претенденты, но Словакии предложение прислали в первую очередь - похоже, как определенную компенсацию за задержку с истребителями F-16.

"Это очень выгодное предложение и это существенно увеличило бы оборонный потенциал Словакии. Сейчас у нас вообще нет боевых вертолетов, поэтому это были бы совершенно новые для нас возможности. Как только МиГи и часть ЗРК "Куб" будут переданы, мы будем готовы утвердить это соглашение", - рассказал министр.

ВИДЕО ДНЯ

Надь напомнил, что Словакия должна получить также около 200 млн компенсации из Европейского фонда мира за МиГи и около 50 млн за ЗРК "Куб".

Поэтому совокупно с 660 млн, которые США готовы покрыть из своего бюджета, сумма компенсации для Словакии от союзников за это оружие для Украины будет превышать 900 млн евро.

Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Братислава объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине в ближайшие дни четырех МиГ-29.

Таким образом, уже два государства НАТО публично пообещали предоставить Украине боевые самолеты.

Темы: истребителипомощь УкраинеСШАСловакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
истребители
В США разбился военный самолет F-18
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
В Пентагоне подтвердили, что США будут обучать украинцев на истребителях F-16
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: