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Макрон хоче, щоб непопулярна пенсійна реформа набула чинності до кінця року

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 14:22

Президент Франції Еммануель Макрон у середу заявив, що вкрай непопулярний новий закон, який підвищує пенсійний вік, був необхідним, і він має набути чинності до кінця року.

Про це він сказав у рідкісному телеінтерв'ю французьким каналам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ви думаєте, мені подобається проводити цю реформу? Ні. Але немає сотні способів збалансувати рахунки... ця реформа необхідна", - сказав Макрон.

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"Ця реформа мені не подобається, я хотів би її не проводити, але саме тому я взяв на себе зобов'язання її зробити", - цитує Макрона Le Figaro.

Він також висловив побажання, щоб реформа набула чинності до кінця року, "щоб все стало на свої місця", і зокрема, щоб 1,8 мільйона пенсіонерів "почали отримувати підвищення в середньому приблизно на 600 євро на рік.

До того, як уряд проштовхнув пенсійний законопроєкт без голосування у парламенті, мирні протести проти збільшення пенсійного віку на два роки до 64 років збирали величезні натовпи на мітингах, організованих профспілками.

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Але після рішення уряду пропустити голосування в парламенті минулого тижня щоночі в багатьох містах відбуваються стихійні протести, які часто мають насильницький характер.

У середу протестувальники також заблокували залізничні вокзали в південних містах Ніцца і Тулуза.

Макрон заявив, що "крайні прояви насильства" є неприйнятними, хоча він поважає право на мирні протести.

"Ми подбаємо про те, щоб максимально нормальне життя могло відновитися, незважаючи на тих небагатьох, хто все блокує", - сказав він.

Опитування показують, що переважна більшість французів виступає проти пенсійного законодавства, а також проти рішення уряду проштовхнути законопроєкт через парламент минулого тижня без голосування.

Але Макрон заявив, що буде стояти на своєму.

"Між короткостроковими опитуваннями і загальними інтересами країни я обираю загальні інтереси.... Ми не потерпимо жодних зловживань", - сказав він.

Профспілки оголосили ще один загальнонаціональний день страйків і демонстрацій у четвер.

Як повідомлялося, уряд Франції вжив заходів для примусового виклику на роботу частини працівників нафтопереробних заводів, які страйкують вже два тижні проти пенсійної реформи. 

Теми: Макронпенсіїреформи
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