Макрон хочет, чтобы непопулярная пенсионная реформа вступила в силу до конца года
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду заявил, что крайне непопулярный новый закон, который повышает пенсионный возраст, был необходим, и он должен вступить в силу до конца года.
Об этом он сказал в редком телеинтервью французским каналам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Вы думаете, мне нравится проводить эту реформу? Нет. Но нет сотни способов сбалансировать счета... эта реформа необходима, - сказал Макрон.
"Эта реформа мне не нравится, я хотел бы ее не делать, но именно поэтому я взял на себя обязательство ее сделать", - цитирует Макрона Le Figaro.
Он также выразил пожелание, чтобы реформа вступила в силу до конца года, "чтобы все стало на свои места", и в частности, чтобы 1,8 миллиона пенсионеров "начали получать повышение в среднем примерно на 600 евро в год.
До того, как правительство протолкнуло пенсионный законопроект без голосования в парламенте, мирные протесты против увеличения пенсионного возраста на два года до 64 лет собирали огромные толпы на митингах, организованных профсоюзами.
Но после решения правительства пропустить голосование в парламенте на прошлой неделе каждую ночь во многих городах происходят стихийные протесты, которые часто носят насильственный характер.
В среду протестующие также заблокировали железнодорожные вокзалы в южных городах Ницца и Тулуза.
Макрон заявил, что "крайние проявления насилия" неприемлемы, хотя он уважает право на мирные протесты.
"Мы позаботимся о том, чтобы максимально нормальная жизнь могла восстановиться, несмотря на тех немногих, кто все блокирует", - сказал он.
Опросы показывают, что подавляющее большинство французов выступает против пенсионного законодательства, а также против решения правительства протолкнуть законопроект через парламент на прошлой неделе без голосования.
Но Макрон заявил, что будет стоять на своем.
"Между краткосрочными опросами и общими интересами страны я выбираю общие интересы.... мы не потерпим никаких злоупотреблений", - сказал он.
Профсоюзы объявили еще один общенациональный день забастовок и демонстраций в четверг.
Как сообщалось, правительство Франции приняло меры для принудительного вызова на работу части работников нефтеперерабатывающих заводов, которые бастуют уже две недели против пенсионной реформы.