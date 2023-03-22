Макрон хочет, чтобы непопулярная пенсионная реформа вступила в силу до конца года

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду заявил, что крайне непопулярный новый закон, который повышает пенсионный возраст, был необходим, и он должен вступить в силу до конца года.

Об этом он сказал в редком телеинтервью французским каналам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Вы думаете, мне нравится проводить эту реформу? Нет. Но нет сотни способов сбалансировать счета... эта реформа необходима, - сказал Макрон.

"Эта реформа мне не нравится, я хотел бы ее не делать, но именно поэтому я взял на себя обязательство ее сделать", - цитирует Макрона Le Figaro.

Он также выразил пожелание, чтобы реформа вступила в силу до конца года, "чтобы все стало на свои места", и в частности, чтобы 1,8 миллиона пенсионеров "начали получать повышение в среднем примерно на 600 евро в год.

До того, как правительство протолкнуло пенсионный законопроект без голосования в парламенте, мирные протесты против увеличения пенсионного возраста на два года до 64 лет собирали огромные толпы на митингах, организованных профсоюзами.

Но после решения правительства пропустить голосование в парламенте на прошлой неделе каждую ночь во многих городах происходят стихийные протесты, которые часто носят насильственный характер.

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В среду протестующие также заблокировали железнодорожные вокзалы в южных городах Ницца и Тулуза.

Макрон заявил, что "крайние проявления насилия" неприемлемы, хотя он уважает право на мирные протесты.

"Мы позаботимся о том, чтобы максимально нормальная жизнь могла восстановиться, несмотря на тех немногих, кто все блокирует", - сказал он.

Опросы показывают, что подавляющее большинство французов выступает против пенсионного законодательства, а также против решения правительства протолкнуть законопроект через парламент на прошлой неделе без голосования.

Но Макрон заявил, что будет стоять на своем.

"Между краткосрочными опросами и общими интересами страны я выбираю общие интересы.... мы не потерпим никаких злоупотреблений", - сказал он.

Профсоюзы объявили еще один общенациональный день забастовок и демонстраций в четверг.

Как сообщалось, правительство Франции приняло меры для принудительного вызова на работу части работников нефтеперерабатывающих заводов, которые бастуют уже две недели против пенсионной реформы.