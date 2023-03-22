Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщу прибули додаткові танки й гаубиці, придбані у Південної Кореї

Середа, 22 березня 2023, 14:50
У Польщу прибули додаткові танки й гаубиці, придбані у Південної Кореї
скриншот

Польща отримала додаткові танки K2 і гаубиці K9 із замовлених у Південної Кореї.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське агентство PAP, про це оголосив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Блащак повідомив, що у порт Гдині прибув корабель, на борту якого – ще п’ять танків K2 і дванадцять гаубиць K9.

Реклама:

Міністр нагадав, що контракт уклали у 2022 році і перші одиниці озброєння за ним Польща отримала у грудні.

ВІДЕО ДНЯ

Танки й гаубиці надійдуть на озброєння 16-ї механізованої дивізії у Вармінсько-Мазурському воєводстві, яке межує з Калінінградською областю РФ. Як відомо, "перешийок" між основною частиною РФ та її ексклавом – Сувалкський коридор – вважається дуже ймовірним місцем удару у разі потенційної війни Росії проти східних членів НАТО. 

"Ми створюємо силу, яка могла би стримати агресора. Путін має подумати двічі, перш ніж ухвалить помилкове рішення напасти на Польщу – тому що польські збройні сили стають сильнішими і отримують новітнє озброєння", - зазначив Маріуш Блащак. 

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також про купівлю 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд.

Перші 10 танків і 24 гаубиці прибули в Польщу в грудні 2022-го. Усього очікуються 180 K2, ще 820 будуть виготовлені спільно з південнокорейською компанією в Польщі.

Також Польща почала будувати протитанкові загородження на кордоні з Калінінградською областю РФ та Білоруссю.

Теми: ПольщатанкизброяПівденна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
Усі новини...
Реклама: