У Польщу прибули додаткові танки й гаубиці, придбані у Південної Кореї

Польща отримала додаткові танки K2 і гаубиці K9 із замовлених у Південної Кореї.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське агентство PAP, про це оголосив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Блащак повідомив, що у порт Гдині прибув корабель, на борту якого – ще п’ять танків K2 і дванадцять гаубиць K9.

Wojsko Polskie coraz silniejsze! Dziś rano do portu w Gdyni dopłynęło kolejnych 12 haubic K9 i 5 czołgów K2, które zamówiliśmy w ubiegłym roku w 🇰🇷. To istotne wzmocnienie potencjału naszej artylerii i wojsk pancernych. pic.twitter.com/HGUp3lIP9w March 22, 2023

Міністр нагадав, що контракт уклали у 2022 році і перші одиниці озброєння за ним Польща отримала у грудні.

Танки й гаубиці надійдуть на озброєння 16-ї механізованої дивізії у Вармінсько-Мазурському воєводстві, яке межує з Калінінградською областю РФ. Як відомо, "перешийок" між основною частиною РФ та її ексклавом – Сувалкський коридор – вважається дуже ймовірним місцем удару у разі потенційної війни Росії проти східних членів НАТО.

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"Ми створюємо силу, яка могла би стримати агресора. Путін має подумати двічі, перш ніж ухвалить помилкове рішення напасти на Польщу – тому що польські збройні сили стають сильнішими і отримують новітнє озброєння", - зазначив Маріуш Блащак.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також про купівлю 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд.

Перші 10 танків і 24 гаубиці прибули в Польщу в грудні 2022-го. Усього очікуються 180 K2, ще 820 будуть виготовлені спільно з південнокорейською компанією в Польщі.

Також Польща почала будувати протитанкові загородження на кордоні з Калінінградською областю РФ та Білоруссю.